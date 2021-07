O que fazer no Rio de Janeiro: A cidade maravilhosa

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de julho de 2021.

Saiba o que fazer no Rio de Janeiro/RJ e aproveite todas as atrações que a cidade maravilhosa tem a oferecer

O Rio de Janeiro figura como um dos principais destinos quando o assunto é viajar e há uma justificativa para isso: a cidade maravilhosa concentra diferentes tipos de entretenimento para quem busca relaxar, ter um momento de lazer e, claro, se deliciar com as paisagens marcantes que são características do Rio.

Por isso, para te ajudar a conhecer as maravilhas da cidade maravilhosa, neste conteúdo, pontuamos as principais atrações do Rio de Janeiro para quem deseja experiências incríveis.

Se você vai ao Rio de Janeiro, mas não sabe o que fazer, leia este artigo para ter um verdadeiro cardápio de localizações para entretenimento e relaxamento!

Por que conhecer o Rio de Janeiro?

Conhecer o Rio de Janeiro deveria ser tarefa obrigatória para todos os brasileiros que moram em outras regiões do país e também para turistas de fora.

Já que, passar por essa vida sem contemplar o pôr do sol do Arpoador ou banhar-se nas belas águas das famosas praias do Rio, como Leblon, Ipanema e Copacabana, é um verdadeiro desperdício. O Rio de Janeiro é o cenário perfeito para a criação de memórias inesquecíveis.

Assim, listamos, neste conteúdo, alguns motivos que com certeza farão você arrumar as malas e planejar uma viagem para o Rio, a fim de conhecer os lugares mencionados. Faça seu roteiro e embarque em uma das experiências mais marcantes da vida.

1. Cristo Redentor

No topo da lista, temos o mais famoso ponto turístico do Rio: o Cristo Redentor. A estátua de 38 metros de altura, que integra a lista de 7 maravilhas do mundo moderno, é o cartão postal mais popular da cidade.

Ele fica localizado no topo do Morro do Corcovado e atrai milhares de turistas, além de ser um dos pontos mais queridos pelos próprios cariocas.

Chegar ao Cristo Redentor não é uma tarefa difícil. Existem diferentes possibilidades de locomoção, como trem, van, trilha e bicicleta.

É possível, também, contratar tours privados com agências de turismo que oferecem guias e asseguram toda a segurança do viajante. Para viver uma experiência completa no Rio é indispensável visitar o Cristo Redentor. Vale a pena!

Aos que buscam morar na cidade, comprar um apartamento em Ipanema pode ser uma boa alternativa, além da bela praia, os prédios com visão mais livre no bairro, oferecem uma vista privilegiada para o Cristo Redentor.

2. Pão de Açúcar

O famigerado Pão de Açúcar não poderia ficar de fora dessa lista. Há quem diga que ele é o ponto turístico mais bacana do Rio, devido à visão impressionante que se tem quando se está no Pão de Açúcar.

Além disso, o passeio de bondinho faz o local ser ainda mais empolgante.

Assistir ao pôr do sol no Pão de Açúcar é, sem dúvidas, um dos eventos mais extraordinários que alguém pode contemplar. É um verdadeiro espetáculo da natureza. O acesso ao ponto turístico é consideravelmente fácil.

É possível chegar ao Pão de Açúcar por meio do bondinho, que com certeza é o meio mais interessante e bonito.

Há, também, a possibilidade de ir em tours fechados ao contratar um serviço turístico. O passeio é feito com um guia em uma van privativa.

Conhecer o Pão de Açúcar é uma daquelas experiências que ficam guardadas para sempre, por isso, ao visitar o Rio, realizar este passeio é uma parada obrigatória.

3. Trem do Corcovado

Para quem gosta de apreciar belas paisagens naturais, o passeio no trem do Corcovado é a opção certa.

A locomotiva elétrica faz um percurso de aproximadamente 2h no qual atravessa o Parque Nacional da Tijuca, que possui a maior floresta urbana do mundo. A beleza deste lugar é tanta que não há como descrever.

O trem é ecologicamente correto, portanto, não causa nenhum dano à natureza que o cerca. Quem decide fazer este passeio é presenteado com uma visão majestosa da floresta, da montanha do Pão de Açúcar e, também, da Baía de Guanabara.

O trem do Corcovado não pode ficar de fora do roteiro de quem vai conhecer o Rio.

4. Maracanã

O Rio também possui um ponto turístico especial para os amantes do futebol: o grandioso estádio Maracanã. O estádio é um dos mais famosos do Brasil e também já foi o maior estádio do mundo.

Conhecer o Maracanã é encarar o palco de eventos históricos e muito importantes para a história do futebol mundial, tendo em vista que o estádio já sediou duas finais de copas.

Para ter uma experiência ainda mais interessante e proveitosa o Maracanã, é aconselhado fazer um tour fechado, pois esta modalidade dá direito a entrada nos grandes pontos turísticos da cidade, para além do estádio.

5. Museu do Amanhã

O Museu do Amanhã, inaugurado em 2015, é um tipo de atração para quem gosta de explorar a parte cultural de uma cidade.

A arquitetura peculiar, as exposições concentradas no museu e a belíssima vista da Baía de Guanabara são alguns dos pontos que atraem visitantes a conhecer este edíficio incrível.

Visitar o Museu do Amanhã é uma experiência única porque além de contemplar toda a beleza do ambiente, o lugar nos convida a refletir bastante, uma vez que as exposições contidas no museu são feitas essencialmente sobre o futuro do nosso planeta e de que modo podemos ajudá-lo.

Para quem curte este tipo de passeio, o Museu do Amanhã deve ser incluído na lista de lugares para visitar no Rio.

6. Pedra Bonita e voo de Asa-Delta

Localizada no Parque Nacional da Tijuca, a Pedra Bonita figura como um dos grandes pontos turísticos do Rio, devido a possibilidade de ter uma visão de diferentes ângulos da cidade.

É possível contemplar, de lá, a parte traseira do Morro Dois Irmãos, a Pedra da Gávea e, ainda, a Praia de São Conrado.

Uma outra atração muito bacana da Pedra são os vôos de asa delta.

A Pedra conta com uma rampa na qual é possível praticar asa delta, o que é bastante convidativo para os aventureiros que curtem passeios mais radicais ou até mesmo para quem quer experienciar o voo pela primeira vez. Vale muito a pena conferir.

7. Jardim Botânico

O Jardim Botânico é um paraíso para quem gosta de contemplar a beleza das plantas, do verde e da natureza. Um dos lugares mais fotogênicos do Rio de Janeiro, ele é cercado por palmeiras-imperiais que foram plantadas sob as ordens do próprio Dom Pedro II, portanto, para além de toda beleza, há também um valor histórico muito grande no Jardim.

Perfeito para fazer caminhadas, levar as crianças ou apenas fazer um passeio a fim de respirar o ar puro, o Jardim Botânico do Rio, que é um dos mais antigos do Brasil, configura-se como um dos principais pontos turísticos do Rio.

Viajar para o Rio e não fazer uma visita a ele é ter uma experiência incompleta de viagem.

Localizado na zona sul da cidade, ele é bastante acessível, sendo possível chegar até lá de transporte público.

Este é um daqueles pontos turísticos indispensáveis para quem quer desbravar o Rio e ser recompensado com paisagens esplendorosas e um passeio super agradável