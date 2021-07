Após adiamento de partida, Fluminense ganha mais tempo para preparação para jogo decisivo pela Libertadores

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de julho de 2021.

Faltando apenas uma vaga para ser decidida definindo as quartas de finais da libertadores, o jogo entre Fluminense e Cerro Porteño foi adiado pelo triste fato do falecimento do filho do treinador da equipe paraguaia e ex-jogador do Palmeiras. A partida teve sua nova data marcada para o dia 03 de agosto e a equipe que se classificar enfrentará o último vencedor do campeonato equatoriano, Barcelona de Guayaquil.

A mudança ocorreu após o falecimento de Alexsandro Javier Arce, filho do treinador do Cerro Porteño e ex-jogador de Palmeiras e Grêmio, Francisco Arce. Inicialmente marcado para terça-feira (20), o jogo será disputado no dia 3 de agosto, no Maracanã, às 19h15 (de Brasília), mesmo horário da data original.

Alexandro Javier Arce tinha 20 anos e faleceu após acidente automobilístico. O carro do jovem bateu de forma violenta nas imediações do Parque Ñu Guasu, na cidade de Luque, no Paraguai, por volta das 6h15 de domingo.

No início dessa semana o clube paraguaio divulgou um comunicado oficial agradecendo a Conmebol e o Tricolor carioca por aceitarem o adiamento do duelo. Na nota divulgada, o Cerro afirmou que “reconhece a Conmebol e em especial o Fluminense pelo gesto de cavalheirismo”, que colocaram o “lado humano à frente da competição” ao aceitarem adiar o embate, entendendo e respeitando a dor de Francisco “Chiqui” Arce.

Contudo, além do belíssimo gesto da equipe das laranjeiras, o adiamento trará ao time mais alguns dias de preparação e ajustes, o que também pode trazer ainda mais tranquilidade, já que o tricolor conta com uma grande vantagem, uma vez que no jogo de ida, no Paraguai, com gols de Nenê e Egídio, o Fluminense venceu a partida por 2 a 0. Dentro de casa, o Tricolor poderá perder por até um gol de diferença.

Os duelos das quartas de final serão disputados entre os dias 10 e 12 de agosto (ida) e entre os dias 17 e 19 do mesmo mês (volta). E Ficaram da seguinte forma: