8 estampas de arrasar para roupas de praia

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de julho de 2021.

Desenhos e padrões são garantia de um visual estiloso.

Com a aproximação das festas de fim de ano, muitas pessoas mal podem esperar para ir à praia e já começam a planejar a viagem. Entre os itens que não podem faltar, estão as tradicionais roupas de banho.

Para deixar o retorno às praias mais divertido e estiloso, preparamos alguns looks estampados para arrasar na areia e fazer qualquer banhista correr para a loja de biquíni mais próxima. Confira:

1)Florida

Quando pensamos em estampas, a florida é uma das primeiras que temos em mente. Por ser um país tropical, esse tipo de desenho combina perfeitamente com a imagem do Brasil. A estampa florida pode ser vista nos mais diversos tons, cores e desenhos. Esse desenho funciona bem para todos os tipos de roupas de banho e saídas de praia, mas são extremamente populares no biquinis.

2)Listrada

A estampa em listras é um clássico que nunca sai de moda, principalmente no que diz respeito a biquínis e maiôs. Muitas mulheres têm receio de apostar nas listras por acreditarem que irão “engordar”. Realmente, as listras horizontais acabam criando essa ilusão ótica, porém algumas alterações nos cortes das roupas podem evitar esse efeito. A Hope Resort preparou um modelo com aberturas laterais que ajudam a afinar ainda mais a cintura.

3)Bolinhas

Também conhecidas como “poá”, as estampas de bolinhas foram uma grande tendência nos anos 50 e, desde então, nunca saíram de moda. Elas podem ser pequenas, médias ou grandes, mas todas ajudam a deixar a sua ida à praia mais elegante. Para aquelas que gostam de algo clássico, as estampas de bolinhas são uma excelente opção. Por ser um desenho muito comum, nossa recomendação é apostar em modelos com cortes modernos e diferentes, assim você conseguirá se destacar mesmo próximo de pessoas com a mesma estampa.

4)Istambul

A estampa Istambul pode passar despercebida para muitas pessoas ou até mesmo confundida com um desenho florido. Porém, seu nome remete aos padrões geométricos encontrados nos vitrais dessa região, como os da famosa Catedral de Santa Sofia, por exemplo.

Essa estampa normalmente é de cores intensas e vibrantes, o que combina perfeitamente com as temperaturas altas. A estampa Istambul fica ainda mais incrível quando usada no corte de uma saída ou vestido de praia. Para dar ainda mais realce ao desenho, a dica é apostar em biquínis no mesmo tom da peça.

5)Xadrez

A estampa xadrez não é muito comum em roupas de banho, ganhando mais destaque nas saídas e vestidos de praias. Seu desenho deixa qualquer produção elegante e sofisticada.

6)Animal print

As estampas de animal print são muito populares, sendo utilizadas em praticamente todos os tipos de roupas e acessórios. Como o próprio nome sugere, esse desenho tem a função de imitar a pele de alguns animais, como tigres e onças. Para aquelas que não abrem mão de uma estampa animal print, mas querem inovar no visual, uma dica é investir em peças com estampas que fogem um pouco do comum, tais como a de uma zebra ou de um tigre siberiano.

7) Animais

Diferente do exemplo citado acima, essa categoria diz respeito àquelas peças que têm estampas do animal por inteiro, como aves, por exemplo. Esses desenhos são extremamente populares nas saídas de praias, sendo o de tucanos ou emas os mais conhecidos.

Para aquelas que gostam de algo mais discreto, uma sugestão é apostar nas estampas de animais de tons claros, que não se destaquem tanto. Agora, as mulheres que desejam realçar ainda mais sua beleza, podem optar por cores que contrastem com seus tons de pele ou cabelo. Por exemplo: mulheres negras ficam incríveis com peças em amarelo ou roxo.

8) Padrões geométricos

As mulheres que querem algo discreto, moderno e elegante, vão adorar as estampas de padrões geométricos. Elas são perfeitas para dar um up no visual praiano. Esse desenho também é excelente para criar composições minimalistas. A exemplo, podemos citar um vestido ou saída de praia que tenha apenas as barras com a estampa impressa.