5 mulheres empreendedoras que estão inovando no mercado

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de julho de 2021.

Mais de 9 milhões de mulheres empreendem no Brasil; conheça exemplos inspiradores

O crescimento das mulheres como “donas de negócios” no Brasil cresceu bastante na última década. O consumo disruptivo e o fortalecimento do feminismo na busca pela igualdade de direitos vem sendo fundamental para essa ascensão.

De acordo com o Sebrae, o número de mulheres empreendedoras em 10 anos (entre 2001 e 2011) cresceu 21%, mais do que o dobro em relação ao número de homens que começaram a empreender no mesmo período.

Segundo dados de 2018 do Sebrae, há cerca de 9,3 milhões de mulheres à frente de uma empresa, sejam elas próprias ou trabalhadoras assalariadas. Outro dado importante que mostra a ascensão do empreendedorismo feminino é que cerca de 50% dos microempreendedores individuais (MEIs) são mulheres.

Pensando no assunto, fizemos um artigo para citar mulheres empreendedoras que estão se destacando no mercado à frente de negócios de diversos segmentos e portes. Confira a nossa lista abaixo:

Luiza Trajano – Magazine Luiza

A empresária paulista Luiza Helena Trajano é uma das empreendedoras de maior destaque no Brasil. A executiva está à frente da rede Magazine Luiza, uma das maiores empresas de varejo do Brasil, há mais de 20 anos.

Em plena expansão no mercado, a Magazine Luiza totalizou um faturamento de 27,3 bilhões de reais em 2019. Durante sua trajetória de quase 30 anos, Trajano já recebeu diversos prêmios e reconhecimentos pela sua liderança.

O sucesso da Magazine Luiza fala por si só, não só em faturamento, mas também como marca empregadora. Prova disso é que está há 22 anos consecutivos no ranking de “Melhores empresas para se trabalhar”.

Zica Assis – Beleza Natural

A empresária Zica Assis ingressou no ramo de beleza com 21 anos, mas sua trajetória como trabalhadora começou muito cedo. Por conta de uma infância difícil, Zica foi mais uma brasileira que começou a trabalhar ainda criança, com apenas 9 anos, como babá.

Aos 21 anos, a executiva fez um curso de cabeleireira sem grandes pretensões profissionais no primeiro momento, mas se identificou com a profissão durante o processo. A partir disso surgiu o sonho de criar um negócio especializado em cabelos crespos e ondulados.

Zica identificou essa necessidade no mercado, já que não conseguia encontrar salões de beleza e nem produtos para pessoas com o seu tipo de cabelo. Com isso, em 1993, com a ajuda do marido e do irmão, ela fundou o Instituto Beleza Natural, que atualmente possui mais de 100 salões de beleza espalhados pelo país.

Janete Vaz e Sandra Costa – Laboratório Sabin

As bioquímicas Janete Vaz e Sandra Costa se inspiraram em seus pais para despertar o espírito empreendedor. Os valores herdados pelas referências familiares fizeram as profissionais virarem sócias e darem início ao Laboratório Sabin.

Ao entrarem no segmento médico, Janete e Sandra perceberam que precisavam se capacitar. Com o apoio de profissionais da área, elas deram início ao Sabin com apenas três funcionários. Atualmente, a empresa tem mais de 2 mil funcionários.

Ana Fontes – Rede Mulher Empreendedora

Ana Fontes saiu da zona de conforto para realizar os próprios sonhos através do empreendedorismo. Com 17 anos de estrada no mercado de trabalho, ela decidiu abandonar o emprego para empreender buscando a sua felicidade.

Atualmente, Ana é uma das referências quando o assunto é ajudar pessoas a se recolocar no mercado de trabalho. Devido à dificuldade em conquistar seu espaço como empreendedora, ela percebeu a necessidade de ajudar mulheres a seguirem esse rumo.

Para isso, ela criou a Rede Mulher Empreendedora, que funciona como uma rede de conexão online com notícias, informações e fóruns sobre empreendedorismo feminino. O site já possui mais de 36 mil inscrições.

Estas são histórias inspiradoras de mulheres empreendedoras que se destacam no mercado. Se você está pensando em empreender, mas tem medo de enfrentar os obstáculos que o mercado oferece, espelhe-se nestas mulheres e dê o primeiro passo para começar o seu negócio.