A Megapari é confiável?

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de julho de 2021.

A Megapari vem chamando muita atenção no mercado de apostas brasileiro. Sabe por que ela está fazendo tanto sucesso? Quer descobrir se a casa é confiável? Então leia este artigo.

Desde que as apostas esportivas foram legalizadas no Brasil, várias empresas de atuação mundial começaram a operar por aqui. Uma das principais é a Megapari. Esta casa vem chamando bastante atenção e despertando a curiosidade de muitos apostadores brasileiros. Para ajudar você a descobrir se ela satisfaz suas necessidades, preparamos uma rápida análise sobre seus principais atributos. A seguir, vamos falar sobre:

– confiabilidade;

– mercados de apostas;

– plataforma mobile;

– métodos de depósito e saque;

– e bônus e promoções.

Vem comigo?

Quem é a Megapari?

Este bookmaker nasceu na Europa, em meados de 2007, e conquistou uma boa reputação no Velho Continente. A marca pertence à Marikit Holdings Ltd, uma empresa sediada no Chipre e licenciada pela autoridade de jogos de Curaçao. Além de apostas esportivas, ela oferece cassino, cassino ao vivo, poker e até bingo. Mas será que o serviço é bom e confiável? Isso é o que vamos ver logo abaixo.

Confiabilidade

Uma casa de atuação global com suas páginas traduzidas para mais de 60 idiomas definitivamente não pode ser considerada fraude. Caso contrário, logicamente não teria esse sucesso. Mesmo com toda essa abrangência, não há reclamações relevantes sobre falta de pagamento ou problemas similares. Até porque, conforme já explicamos, ela é regulamentada pela autoridade de jogos de Curaçao. Apesar de essa não ser a instituição reguladora mais respeitada no mundo, ainda assim fiscaliza seus afiliados. Ou seja, protege o público de golpes e desonestidade.

Mercados de apostas

Neste critério, você está muito bem servido. A variedade de eventos oferecida é enorme. E a escolha da palavra “eventos” em vez de “esportes” foi intencional. Afinal, são oferecidas linhas em:

– programas de TV;

– concursos de música;

– culinária;

– shows esportivos (como WWE);

– luta de galos;

– e muito mais.

Em esportes, a fartura é maior ainda. É comum que grandes ligas de futebol tenham mais de 100 mercados abertos por partida. E a variedade também é muito grande. É possível apostar em:

– vencedor da partida;

– placar exato;

– quem marcará o próximo gol;

– handicap asiático e europeu;

– over/under;

– dupla chance;

– e muito mais.

Para fechar com chave de ouro, é muito comum encontrar odds melhores que a média. Que belo diferencial, não é mesmo?

Apostas ao vivo

Falando em diferenciais positivos, aqui vai mais um dos bons: a área de apostas ao vivo. Ela disponibiliza vários eventos para você dar seus palpites em tempo real e ainda é muito qualificada. Além de oferecer live streaming em diversos casos, a Megapari é uma das raras casas de apostas com Multi-Live. Através dessa ferramenta, é possível assistir a múltiplos eventos por vídeo simultaneamente. Ou seja, nem o trabalho de ficar trocando de tela você vai ter. É extremamente prático e muito eficaz para não perder nenhum lance importante.

Plataforma mobile

Se você estava esperando por um app, lamento desapontá-lo: a casa não oferece. Mas não precisa se preocupar, pois a ausência de aplicativo não significa que o mobile seja negligenciado. Aliás, é justamente o contrário. A casa é tão empenhada em se adequar a dispositivos móveis que já criou seu site principal pensando neles. Ele é totalmente responsivo aos mais diversos tamanhos de tela, se adaptando a smartphones, tablets e outros aparelhos. No fim das contas, mesmo sem app, a versão mobile da casa é ótima.

Métodos de depósito e saque

Fazer seus depósitos será uma missão facílima, pois a casa oferece dezenas de opções. Entre elas, podemos destacar:

– boleto bancário;

– carteiras eletrônicas, como a VCreditos e outras;

– criptomoedas;

– cartões Visa ou Mastercard;

– e outros.

Os saques podem ser feitos da mesma forma que o depósito foi realizado – exceto em caso de boleto bancário, é claro.

Bônus e promoções

O bônus de boas-vindas tem um valor acima da média: 100% do primeiro depósito até R$ 500. Para sacar esta bonificação ou os ganhos provenientes dela, porém, é necessário cumprir um rollover complicado. Você deverá apostar 9x a soma do depósito com o bônus em cotações a partir de 2.00. Ou seja, depositando R$ 500, você fica com R$ 1.000 de crédito. Mas, para sacar esse dinheiro, será necessário apostar R$ 9.000 – sendo que Totais e Handicap não contam para as condições. A casa também trabalha com outros tipos de promoções, como promocodes, ofertas temporárias e cashback em determinadas situações.

Conclusão

Em relação à segurança, não há com que se preocupar: a Megapari é, sim, confiável. E, como mostramos, confiabilidade não é seu único atributo positivo. Aliás, apesar de ter certas deficiências, algumas de suas qualidades são muito raras, dificilmente encontradas em concorrentes. Por isso, clique aqui, faça seu cadastro agora mesmo e aproveite estas e outras vantagens!