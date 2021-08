Marketing digital: quando uma consultoria especializada pode ajudar?

Compartilhe Facebook

5 de agosto de 2021.

5/8/2021 – Para Franklin Augusto, diretor de Operações e Marketing da Luci Luci, é preciso se atualizar e acompanhar o mercado para obter sucesso

Diante de um mundo hiperconectado, o empreendedor encontra um novo desafio: manter-se sempre atualizado; consultoria especializada pode ajudar em primeiros passos

De acordo com estudo realizado pelas agências de marketing digital WeAreSocial e Hootsuite, mais da metade da população está presente em ao menos uma rede social, sendo registrado o número de 4,14 bilhões de pessoas conectadas em todo o mundo. Com isso, pode-se dizer que, no último ano, a cada segundo, 14 pessoas tornavam-se usuárias de redes sociais.

Esta hiperconexão, com efeito, traz novas possibilidades para o mundo corporativo, sobretudo na forma de se estabelecer conexões entre empresas e seus públicos-alvo. De acordo com o periódico estadunidense AdWeek, mais de um terço dos diretores de marketing acreditam que 75% dos gastos com divulgação nos próximos cinco anos se dará em meios digitais.

Tal situação decorre, de acordo com a agência de marketing Ironpaper, do fato de que 93% das decisões de compra dos consumidores são influenciadas pelas mídias sociais. Por isso, Franklin Augusto, empreendedor e consultor, alerta aqueles que desejam empreender: é preciso se atualizar e acompanhar o mercado para obter sucesso.

“Comecei nas vendas com apenas 13 anos de idade, mas, depois disso, conheci outros ramos e até mesmo estudei um pouco de construção civil”, afirma. “Quando quis empreender, seis anos depois, fui atrás do tempo perdido para entender qual era o cenário atual e agir conforme a demanda”, acrescenta.

Capacitação em um mercado acelerado

Augusto conta que se viu prestando uma consultoria especializada quando começou a compartilhar sua própria jornada. “Liderei mais de 2 mil empreendedores, atuando como coach, palestrante, treinador de empresários e mentor em negócios digitais. Sou dono de 3 empresas e diretor de Operações e Marketing da Luci Luci, marca especializada na venda direta de cosméticos e perfumaria. É gratificante poder compartilhar o que aprendi”, conta.

Entidades como a SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas empresas) também acreditam que esse tipo de consultoria pode auxiliar de diversas formas os empreendedores iniciantes. Em matéria divulgada é possível visualizar os elementos que fazem com que essa etapa seja fundamental. Por fim, o empreendedor reforça que ter o apoio de outros empresários – principalmente com a troca de experiências – é um dos diferenciais que impulsionam carreiras . Por isso, para ele, as consultorias podem ser um bom investimento. “Quero compartilhar o que aprendi para que mais brasileiros alcancem o sucesso”, finaliza.

Para saber mais sobre Franklin, basta acessar: http://www.instagram.com/franklinaugustto

Website: http://www.instagram.com/franklinaugustto