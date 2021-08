A adoção do home office provoca uma alta no mercado imobiliário de alto padrão

5 de agosto de 2021.

5/8/2021 –

Apesar da pandemia, o mercado imobiliário continua em crescimento, e a aquisição em um imóvel de alto padrão pode ser uma opção de investimento.

O segmento imobiliário voltou a registrar alta de lançamentos e vendas em 12 meses, o que não acontecia desde fevereiro de 2020. Mesmo com a pandemia, o mercado imobiliário continua em crescimento, de acordo com dados da Abrainc as projeções imobiliárias cresceram 39% e as vendas de imóveis aumentaram 21% no primeiro trimestre de 2021, comparando com a mesma época do ano passado, com destaque para os imóveis de médio e alto padrão.

O investimento em um imóvel de alto padrão pode ser uma alternativa de adquirir um produto diferenciado no mercado. Morar em uma localização privilegiada, com qualidade de vida, segurança e detalhes construtivos são algumas características que definem um imóvel de alto padrão. Para atender a um nicho de clientes mais exigentes, a construção civil trabalha com características específicas que vão desde o tamanho do imóvel, até a qualidade do material utilizado na construção e no acabamento, assim proporcionando uma melhor vivência para os consumidores.

Investimento seguro

Atualmente com a taxa Selic nos níveis mais baixos da história, a aquisição de imóveis tornou-se um investimento mais lucrativo e seguro para o cenário atual. Caso a intenção seja adquirir uma propriedade para investir a longo prazo, optar por um imóvel de alto padrão é uma possibilidade de garantir um bom resultado daqui alguns anos.

Por estarem localizados em regiões de alto desenvolvimento, o investimento terá grande potencial em continuar em destaque por um bom tempo. Com o desempenho do aluguel residencial entre 0,4% e 0,5% do valor do imóvel ao mês, a possibilidade de ter uma rentabilidade aproxima-se a 6% ao ano. O período não poderia ser mais benéfico para quem deseja um imóvel de alto padrão para residir ou para diversificar seus investimentos com segurança.

Novas perspectivas

Com a pandemia, as necessidades dos consumidores se transformaram, no setor imobiliário e na construção civil não foi diferente. A rotina de muitas pessoas foi modificada, com a necessidade do isolamento social uma nova realidade foi imposta, o home office. Com a perspectiva de trabalhar em casa, é cada vez mais comum que os profissionais optem por imóveis com configurações diferenciadas. Se fez necessário um ambiente exclusivo para o escritório, além de despertar o desejo de mais conforto e funcionalidade no lar.

Hoje os espaços se unificaram: antes, quem ficava pouco tempo em casa, encontrou no espaço familiar um local de lazer e de trabalho simultaneamente. Por essa razão, para quem passa a grande parte do dia em casa uma opção é o investimento de alto padrão, pois irá proporcionar experiências únicas como:

Acabamento e design criado especialmente para o projeto;

Endereços privilegiados;

Diferenciais construtivos;

Infraestrutura de lazer diferenciada;

Segurança;

Automação residencial.

Tecnologias e sustentabilidade

A busca por imóveis que proporcionam máximo de conforto, mas respeitando os recursos naturais, tem crescido nos empreendimentos civis. As tecnologias sustentáveis são a nova aposta em imóveis de alto padrão, essa inovação está aliada a um novo perfil de consumidor, que está mais exigente e particular em seus propósitos, pois há uma preocupação com o uso racional dos recursos e com o equilíbrio ambiental.

Já faz alguns anos que a construção civil está atenta aos cuidados que podem gerar menos impactos à natureza. Por essa razão desenvolve tecnologias específicas que permitem alta qualidade de vida. O Brasil é o quarto país com mais construções sustentáveis do mundo, de acordo com uma pesquisa realizada pela Green Building Council (USGBC).

Por que investir em imóveis de alto padrão?

Agora, devido à pandemia, quem deseja investir em uma propriedade tende a pensar de uma maneira diferente, pois através do isolamento social criou-se uma nova perspectiva sobre o patrimônio. A tendência é procurar um local com uma infraestrutura que atenda a todas as necessidades. Analisando esse contexto, as pessoas devem manter o desejo em adquirir um imóvel que sirva como lar, assim como local de trabalho, e maior segurança financeira.

O momento certo de investir depende muito do objetivo de cada consumidor e de como o bem será quitado. No segmento de imóveis de alto padrão há opções de casas, apartamentos e lotes com todas as faixas de preços. Para que a aquisição seja realmente vantajosa, é necessário estar atento para as novidades do mercado, além de realizar um planejamento financeiro.

