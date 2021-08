Saiba quando precisamos de ajuda espiritual, ensina médium

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 5 de agosto de 2021.

A ajuda do Plano Astral Superior é voltada para todas as pessoas, independentemente de merecimento, posição social ou religião. Essa é uma afirmação feita pelo médium Pai de Santo Antônio de Ogum, que já prestou atendimento espiritual para um grande número de pessoas ao longo de mais de 38 anos de atendimento e revela quando precisamos de ajuda espiritual.

“A ajuda espiritual vem de Deus, a princípio, seguida de Entidades de Luz (Orixás) e espíritos amigos, instrumentos dessa ajuda, que nos vêm de várias formas. Mas saber quando precisamos de ajuda espiritual é o grande desafio das pessoas”, explica o Pai de Santo.

“A ajuda espiritual é constante em nossa vida. Anjos da guarda e entidades do reino espiritual estão nos auxiliando a todo instante. Essa ajuda vem através de pensamentos, sonhos, memórias que são disparadas ocasionalmente, além de interferências mais específicas, como na saúde física e mental”, diz o médium.

“Esse processo de ajuda pode ser intenso ou não, depende de cada pessoa e da ajuda que recebe. Deus, em sua grandeza possibilita que todos, independentemente do que tenha feito no passado, possa receber ajuda espiritual”, explica Pai Antônio de Ogum.

Quando precisamos de ajuda espiritual?

“Precisamos de ajuda espiritual o tempo todo, pois o plano astral é um ambiente hostil próximo à faixa terrena. Os seres humanos encarnados são suscetíveis a ataques espirituais de espíritos obsessores e de forças trevosas o tempo todo”, revela o médium.

“Se não tivéssemos ninguém ao nosso lado para nos proteger, seríamos prejudicados o tempo todo. Em casos específicos, a ajuda deve ser intensificada para oferecer uma qualidade de vida melhor para uma pessoa com problemas”, explica Pai Antônio.

“Existem casos em que o espírito amigo que acompanha uma pessoa não dá conta dos problemas que a afligem. Além disso, é importante enfatizar que a maioria desses problemas são causados por nós mesmo”, diz o médium.

“Quando abrimos as portas da mente e do coração para pensamentos e atitudes negativas, estamos nos sintonizando com as forças espirituais trevosas, enquanto afastamos a ajuda de espíritos amigos. Quando percebemos, o estrago já é enorme e geralmente é quando uma consulta espiritual se faz necessária”, reforça o especialista em ajuda espiritual.

Preciso de ajuda espiritual sempre?

Pai Antônio de Ogum revela que precisamos de ajuda espiritual sempre, e explica que há dois pilares da ajuda espiritual: evolução e intervenção.

“A ajuda que nos direciona para a evolução espiritual é arquitetada desde antes da pessoa reencarnar. Esse planejamento espiritual antecipado é acompanhado por espíritos de luz ao longo da jornada da pessoa aqui na Terra”, explica o médium.

“Já a intervenção espiritual tem o poder de trazer uma pessoa para o rumo certo quando ela se afasta muito do caminho traçado. Essa intervenção é mais profunda, precisa da aprovação e ajuda de Entidades de Luz como os Orixás, capazes de agir nesse contexto e abrir caminhos que espíritos amigos não conseguiriam sozinhos”, diz Pai Antônio.

“É importante lembrar que, do mesmo jeito que entidades supremas podem ajudar, entidades trevosas também podem intervir no caminho de um encarnado e o prejudicar muito. O que você pode fazer agora para evitar interferências negativas é se alinhar com os princípios de uma vida espiritual saudável, baseado em pensamentos e atitudes positivas”, orienta o médium.

Ajuda espiritual WhatsApp existe?

“A ajuda espiritual pelo WhatsApp é uma vertente da ajuda espiritual online, comum no Brasil ao longo dos últimos anos. A FBU (Federação Brasileira de Umbanda) reconhece como algo positivo a ajuda espiritual por meio da internet”, diz o médium.

“Por meio do WhatsApp, as pessoas têm a oportunidade de expressar o que está acontecendo de ruim com elas e receber ajuda, mesmo estando a quilômetros de distância. Isso é algo benéfico, funciona de verdade e o WhatsApp veio para somar a esse novo modelo de interação humana. Para um médium, é fundamental conhecer a pessoa que irá receber ajuda e o WhatsApp e as redes sociais ajudam nesse processo”, diz o médium sobre o aplicativo.

Atendimento espiritual online

“A ajuda espiritual online deve ser explorada sempre que uma pessoa deseja melhorar sua vida. Procure um médium experiente e capaz de lhe ajudar a enfrentar seus problemas com uma abordagem espiritual séria. Não se limite a categorias de problemas, pois existe consulta espiritual amorosa, para problemas financeiros e comportamentais, além de trabalhos específicos para cada um desses problemas”, concluí Pai Antônio de Ogum.