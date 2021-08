8 maneiras como o óleo de melaleuca ajuda na beleza

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de agosto de 2021.

Independentemente de você ter problemas de saúde ou cosméticos: o óleo de melaleuca é um remédio caseiro eficaz e pode ajudar com algumas doenças. Suas origens estão na Austrália, onde as grandes folhas da árvore do chá sempre foram usadas para fins medicinais (inclusive para gripe).

Mostramos os muitos usos possíveis do oleo de melaleuca e explicamos por que ele é um dos nossos produtos essenciais na estante de beleza.

8 maneiras de usar o óleo de melaleuca para beleza

1. Primeiros socorros contra espinhas

É sempre igual: assim que chega uma consulta importante, a pele fica doida e aparecem espinhas. Mas não entre em pânico! Porque com o óleo de melaleuca você pode recuperar rapidamente o controle das áreas inflamadas da pele.

Um ingrediente especial é o alto teor de terpinen-4-ol , ao qual o óleo deve sua eficácia, inibe a inflamação, remove as bactérias da pele e auxilia na cicatrização de feridas.

Como você usa o óleo da árvore do chá para espinhas?

É melhor colocar uma pequena gota de óleo em um cotonete e enxugar cuidadosamente a área afetada com ele. Devido ao efeito antibacteriano do óleo essencial, a inflamação diminui mais rapidamente e as espinhas secam.

Mas tenha cuidado: nunca use óleo puro em uma grande área – ele pode causar irritação e reações alérgicas rapidamente, especialmente em peles sensíveis .

2. Uso de óleo de melaleuca em pele oleosa e manchada

Se você tem uma pele oleosa e brilhante e está lutando contra manchas, o óleo de melaleuca pode ajudar a regular a produção de sebo.

Como acabar com o brilho indesejado em seu rosto

Ao usar o óleo da árvore do chá contra esse problema de beleza, você tem várias opções:

Use-o como um óleo facial

Por causa de suas propriedades irritantes para a pele, é essencial diluí-lo. Significa: misture com outros óleos não comedogênicos, como óleo de argan ou de jojoba.

Um banho de vapor

Pode proporcionar alívio para a pele com manchas e propensa a acne. Para fazer isso, use uma sauna facial ou aqueça uma panela de água e adicione de três a cinco gotas de óleo de melaleuca.

Agora segure o rosto limpo sobre ele e coloque uma toalha sobre a cabeça. O vapor quente abre os poros para que o excesso de sebo possa ser drenado. O óleo tem efeito desinfetante e remove todas as toxinas.

3. Shampoo com óleo de melaleuca para cabelos oleosos

Quando o couro cabeludo produz muito sebo, o cabelo fica oleoso. Isso acontece quando sujeira, células mortas da pele, oleosidade da pele ou resíduos de estilo obstruem os poros.

Especialmente os cabelos finos, muitas vezes têm de lutar contra o couro cabeludo oleoso. O diâmetro do cabelo fino é menor, mas a mesma quantidade de sebo deve ser distribuída no cabelo. A consequência: a abordagem gordurosa se torna visível mais rapidamente.

Agora o óleo de melaleuca pode ajudar: ele limpa suavemente o couro cabeludo do excesso de óleos e resíduos de modelagem. Mesmo com esta aplicação, o óleo puro deve ser diluído ou você pode usar uma gama de cuidados feitos de shampoo e condicionador.

4. Óleo de melaleuca para caspa

Na pior das hipóteses, um desequilíbrio no couro cabeludo pode levar a uma irritação desagradável. As flutuações nos níveis hormonais, um estilo de vida pouco saudável ou um shampoo agressivo podem ser os culpados.

Caspa amarelada e oleosa geralmente se forma no couro cabeludo oleoso e coceira, e caspa branca e seca em couro cabeludo particularmente seco. Em ambos os casos, o óleo de melaleuca pode ajudar com suas propriedades anti-sépticas e calmantes.

5. Tratamento para cabelos mais saudáveis

Como o óleo essencial limpa os poros do couro cabeludo, os folículos capilares são melhor supridos com oxigênio e nutrientes . Como resultado, o cabelo pode voltar a crescer muito mais saudável e forte.

Se você quiser usar o óleo de melaleuca puro para um cabelo saudável, assim como tratá-lo na pele, deve ter cuidado. Se for muito alto, pode secar o couro cabeludo e causar vermelhidão.

6. Óleo de melaleuca para mau hálito

O óleo de melaleuca pode ser usado não apenas para aplicações externas, mas também internas. O óleo essencial na forma de enxágue bucal ajuda no mau hálito ou pequenas inflamações das gengivas, por exemplo.

Basta adicionar três a cinco gotas a um copo de água e gargarejar. Importante: não engula o enxaguatório bucal, mas cuspa-o após o gargarejo.

7. Use óleo de melaleuca para resfriados

Como outros remédios caseiros, o óleo de melaleuca tem um efeito positivo sobre os resfriados. Pode ajudar a aliviar a dor de garganta e a coriza no nariz. Para se livrar da garganta inflamada, você pode gargarejar o óleo com água (como a ponta contra o mau hálito). Se você está resfriado, no entanto, deve colocar algumas gotas em um banho de vapor de camomila e inalar.

Um ponto positivo adicional: o vapor e o efeito antiinflamatório do óleo também acalmam a pele irritada ao redor do nariz.

8. O óleo de melaleuca neutraliza o estresse

Como o óleo de melaleuca é um óleo essencial, acredita-se que ele tenha efeitos benéficos na mente e na alma. Coloque algumas gotas de óleo em seu difusor de fragrância.

Como alternativa, algumas gotas na água do banho podem aliviar o estresse diário e proporcionar relaxamento. Pequenas espinhas nas costas ou imperfeições no decote desaparecem ao mesmo tempo.

Leve isso em consideração ao comprar o óleo de melaleuca

Nem todo óleo oferecido no mercado é de alta qualidade. Portanto, preste atenção aos seguintes recursos antes de comprar para garantir a boa qualidade :

O óleo de melaleuca de alta qualidade é originário da Austrália ou da Nova Zelândia. Normalmente, isso é marcado na garrafa com o nome “Melaleuca aetheroleum”.

Em óleos naturais, a proporção de terminen-4-ol é de cerca de 40%. Só então pode desenvolver suas propriedades antibacterianas, antiinflamatórias e cicatrizantes;

O conteúdo de cineol não deve exceder 3 a 4%, caso contrário, a pele ficará excessivamente irritada.

O que considerar antes de usar o óleo de melaleuca

Basicamente, o óleo de melaleuca é adequado para todos os tipos de pele e cabelo. Como o óleo é um produto natural altamente concentrado, pode causar coceira e vermelhidão rapidamente. A aplicação deve, portanto, ser realizada com cuidado. Você também deve evitar o contato com os olhos e as membranas mucosas.

A melhor maneira de descobrir se você pode tolerar o uso de óleo de melaleuca é fazer um teste de adesivo de 24 horas na parte interna do braço ou atrás da orelha. Se você tiver uma reação alérgica (sensação de queimação, vermelhidão ou erupção na pele), o óleo está fora de questão para você.

Você deve ter cuidado com um tratamento, mesmo com cabelos coloridos. O óleo de melaleuca altamente concentrado faz com que ele desapareça. Os shampoos de óleo de melaleuca prontos para uso são feitos sob medida para cabelos coloridos.