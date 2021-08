Passagens de ida e volta por apenas R$ 494 para o Rio de Janeiro nos voos de Montes Claros; veja outras ofertas

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 6 de agosto de 2021.

As promoções de passagens aéreas deste final de semana já estão no ar com várias opções de voos baratos para embarque em Montes Claros e Belo Horizonte. Os destaques são as passagens vendidas por R$ 599 para São Paulo (Guarulhos) saindo de Montes Claros. Para a cidade do Rio de Janeiro o valor é ainda menor: a ida e a volta para quem está no Norte de Minas custam nesta promoção apenas R$ 494,03, valor com todas as taxas incluídas. (Veja detalhes na imagem abaixo).

Os outros destaques são as passagens aéreas de ida e volta de Montes Claros para Belo Horizonte por R$ 629. Quem está em busca por um destino no Sul do Brasil, com dezenas de opções de passeios, também encontra voos promocionais! De Montes Claros para Curitiba há opções de compra das passagens pelo valor de R$ 756, valor com todas as taxas.

A nossa equipe também encontrou passagens aéreas Montes Claros/Vitória por R$ 821, além da promoção com destino a Brasília pelo valor de R$ 897. Nos voos para a cidade de Cabo Frio, na Região dos Lagos, há opções de compra dos bilhetes aéreos por R$ 947 saindo do Norte de Minas.

Compre aqui passagens Montes Claros/Rio por R$ 494 (ida e volta)

Passagens aéreas BH/São Paulo por R$ 295

Quem está em Belo Horizonte poderá viajar em voo direto da Gol para São Paulo (Congonhas) pagando apenas R$ 303. Da capital mineira para a cidade do Rio de Janeiro (Aeroporto do Galeão) o valor é ainda mais surpreendente: apenas R$ 295.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas

