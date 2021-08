Como baixar do Youtube com ajuda do Snaptube

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de agosto de 2021.

Se você em algum momento já tentou baixar vídeos e músicas do Youtube no celular e se deparou com muita burocracia, chegou a hora de conhecer uma ferramenta completa para baixar da internet de forma descomplicada e sem demora, com o Snaptube você poderá baixar todo o conteúdo que tiver vontade de diversas plataformas online sem pagar nada por isso. E quando ficar sem conexão onde estiver, você não passará mais por nenhum perrengue ao desejar ouvir suas músicas favoritas ou assistir aquele vídeo engraçado no seu celular, tenha tudo offline para ter acesso no momento que mais precisar.

O Snaptube amarelo é um aplicativo para celulares android que permite extrair áudio do e vídeo do Youtube com muita rapidez, ideal para quem necessita de uma ferramenta potente e com funcionalidades extras mais do que úteis. Além de baixar vídeos em mp4 direto no seu aparelho, com ele você baixa músicas no formato mp3 em alta qualidade para ouvir onde quiser. Essa é a melhor forma de estar sempre atualizado com as novidades mais quentes dos seus artistas favoritos, baixe os vídeos divertidos para compartilhar com os seus melhores amigos e nas redes sociais, tudo que você sempre quis está há alguns cliques de distância em um app mais do que completo para revolucionar a sua experiência.

Baixar vídeos em mp4 agora ficou fácil, o Snaptube baixar oferece diversas opções de qualidade para realizar o download, você pode selecionar a mais adequada para o seu dispositivo ou caso deseja um vídeo mais compacto entre qualidades de 240p a 1080p HD. O app ainda possui a opção de download privado, que basicamente consiste em uma função habilitada na hora de baixar o vídeo que realiza o download em modo privado trancando-o no cofre com uma senha predefinida pelo usuário.

Há também um botão de compartilhar incorporado ao player de vídeo do Snaptube para facilitar na hora de compartilhar aquele vídeo engraçado nos aplicativos de mensagem e redes sociais, você pode compartilhar o link ou arquivo de vídeo diretamente com os amigos. O aplicativo também permite a você baixar vários arquivos ao mesmo tempo enquanto assiste a um vídeo no player incorporado ou busca por mais vídeos ou converter video em MP3.

O Snaptube não tem anúncio e é ilimitado, o que significa que você pode baixar o quanto quiser sem preocupações sem pagar absolutamente nada por isso, nem será bombardeado por severos anúncios irritantes na sua tela, o que tende a facilitar o download e melhor a experiência do usuário android em relação ao aplicativo. Se você busca facilidade e praticidade, o Snaptube é a solução mais interessante, todas as funções da ferramenta favorecem um aplicativo completo para quem busca por mais do que baixar com conforto, tudo em um app em que você não paga nada para utilizar.

O aplicativo é compacto e não ocupa muita memória no dispositivo, sendo possível baixar em qualquer aparelho android com acesso à internet. Baixar com o Snaptube não tem segredo, você pode buscar na barra de pesquisa do aplicativo por um vídeo do Youtube ou colar um link direto do vídeo na barra de pesquisa para convertê-lo, em poucos instantes é possível abrir o vídeo e clicar em baixar para conferir todas as opções de download disponíveis para aquele formato. É fácil e rápido, o que você está esperando para baixar o Snaptube e ter o melhor conteúdo na palma da mão?