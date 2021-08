Médicos podem usufruir dos benefícios do marketing digital para levar mais pacientes aos consultórios, mas com atenção redobrada às regras do Conselho

11 de agosto de 2021.

São Paulo, SP 11/8/2021 – Mídias sociais hoje são uma oportunidade para demonstrar autoridade e excelência na área do médico, gerando mais agendamentos de consultas.

A pandemia trouxe ao segmento médico algumas atualizações importantes: a telemedicina foi uma delas. Com a virtualização da consulta, médicos, clínicas e consultórios precisaram de adaptações para atuar com a mesma força que no espaço físico e o marketing digital é um grande aliado neste objetivo.

“Aquela tradicional busca pelos sintomas no famoso “Dr. Google” ou nas mídias sociais, hoje são uma oportunidade para demonstrar autoridade e excelência na área do médico gerando mais agendamentos de consultas”, afirma Débora Brandão, especialista em marketing médico.

DESAFIOS

Mas não basta ter um smartphone na mão e muito conhecimento na cabeça. A rotina de médicos, dentistas e demais profissionais da saúde é corrida e geralmente não sobra tempo para planejar, produzir e publicar conteúdo nas mídias sociais. Brandão explica que, nas mídias sociais, além de conteúdo de qualidade e baseado em evidências, é essencial manter frequência e regularidade nas publicações.

“Muitos médicos passam a produzir o próprio conteúdo sem a assessoria de um profissional de marketing médico e têm a conta suspensa temporariamente ou até mesmo bloqueada porque não conhecem as regras das plataformas onde estão publicando”, explica Brandão. Além das sanções das ferramentas, um profissional de marketing que não seja especializado na área médica pode cometer erros que são passíveis de punições, que vão de advertências à cassação.

Um dos grandes desafios para pessoas com a agenda tão ocupada como os médicos é conseguir tempo para pensar e redigir o conteúdo que será publicado, por outro lado, têm muita resistência em encontrar um profissional de marketing que compreenda as regras e jargões da medicina. Débora elucida que o trabalho de marketing médico deve ser feito a quatro mãos.

“A melhor estratégia para ter mais autoridade nas mídias sociais e trazer mais pacientes para o consultório é trabalhar em parceria com profissionais de marketing especializados. Aqui em nossa agência, cuidamos do conteúdo do feed do médico, com conteúdos informativos, educativos e completamente dentro dos limites éticos e legais das resoluções dos Conselhos Regionais e Federal de Medicina. Cabe ao médico mostrar um pouco de sua rotina, gerar relacionamento e criação de conteúdos informativos, principalmente através de formatos como reels e stories”, conclui Brandão.

