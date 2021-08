Prêmio Mulheres do Agro 2021 entra em sua reta final de inscrições

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 12 de agosto de 2021.

12/8/2021 –

A premiação valoriza iniciativas sustentáveis na gestão de propriedades rurais de mulheres em todo o Brasil e as inscrições vão até o dia 20 de agosto

A quarta edição do Prêmio Mulheres do Agro entra no seu último mês de inscrições. As interessadas ainda podem cadastrar a sua história na premiação até dia 20 de agosto, pelo site: www.premiomulheresdoagro.com.br. A iniciativa, idealizada pela Bayer, em parceria com a Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG), é destinada às mulheres que se destacam à frente da gestão de propriedades agrícolas, sejam elas pequenas, médias ou grandes, e tem o objetivo de valorizar a atuação feminina no agro.

O prêmio tem como tema “Gestão Inovadora” e reconhecerá iniciativas para boas práticas agropecuárias e gestão sustentável com foco nos pilares econômico, social e ambiental como: uso racional de recursos naturais, aumento da eficiência da produção com gestão inovadora, projetos que permitam o desenvolvimento social da comunidade ou de colaboradores da propriedade, bem-estar animal e valorização do capital humano. Serão premiadas as candidatas que ficarem nas três primeiras colocações de cada categoria (pequena, média e grande propriedade), o que significa um total de nove finalistas.

Representatividade feminina no setor

As mulheres têm ocupado cada vez mais lugares de destaque em diversos setores da sociedade, principalmente no agronegócio. Segundo pesquisa da Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG), cerca de 30% dos cargos de gestão são ocupados pelo sexo feminino atualmente.

A participação delas é ainda maior quando somadas as mulheres que administram o estabelecimento agropecuário junto ao esposo, pai ou irmão: chega a 34,75%, o que representa mais de 1.7 milhão de mulheres chefiando a produção agropecuária no país, de acordo com o Censo Agropecuário 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Um dos principais objetivos do Prêmio Mulheres do Agro é o de dar espaço para que as mulheres usem a sua voz no setor e o de aumentar cada vez mais o protagonismo delas em âmbito rural.

Desde sua primeira edição, mais de 550 produtoras se inscreveram na iniciativa, que já agraciou 27 agricultoras de várias regiões do Brasil. As vencedoras serão reveladas no dia 26 de outubro durante o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, que terá formato digital em 2021.