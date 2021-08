Vai se casar? Veja com fazer seu chá de lingerie com as amigas

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de agosto de 2021.

Dicas de organização para que esse dia tão especial seja inesquecível. Planejar e pensar em brincadeiras que tenham a ver com vocês são ótimas ideias.

Quem está planejando um casamento sabe que cada etapa importa. E uma das datas mais divertidas e especiais do pré-evento é o chá de lingerie, oportunidade de confraternizar com as amigas e também de ganhar aquele conjunto de lingerie incrível que você vai usar na lua de mel.

Esse é um evento que já se tornou tradicional no calendário das noivas. Ele pode ser organizado pela madrinha ou pelas amigas como uma surpresa, mas se você é do tipo de noiva que prefere planejar cada etapa, nada impede que você mesma cuide de cada detalhe. Assim, garante que vai ser como sempre sonhou.

O chá de lingerie foi criado para substituir o tradicional de cozinha, visto que agora é muito mais prático fazer uma lista de presentes online do que planejar um evento para ganhar coisas para a casa. Além disso, os presentes eróticos são muito mais divertidos!

Está planejando o seu chá de lingerie? Então preste atenção em cada item dessa lista. Cada dica vai fazer a diferença para que o seu evento seja inesquecível.

Marque a data com antecedência

A data em que o chá de lingerie será realizado é muito importante para o seu sucesso, afinal você quer poder aproveitar e também que todas as suas amigas mais especiais possam ir. Por isso, é importante definir e convidar as pessoas com antecedência, para que todas já bloqueiem as agendas.

Também é uma boa ideia fazer esse evento não tão próximo ao grande dia, quando você vai estar cheia de compromissos para os preparatórios finais. Cerca de dois meses antes, quando você já está no clima, mas ainda com a agenda mais tranquila, é perfeito.

Convoque uma equipe para te ajudar

Fazer as coisas do seu jeito não precisa significar fazer tudo sozinha. Ninguém quer ser uma noiva exausta no dia do evento e, além disso, planejar com as suas amigas é parte da diversão. Convoque as mais próximas para serem a sua equipe e delegue algumas tarefas, como preparar as brincadeiras ou o cardápio.

Escolha um local prático

A escolha do local ideal é muito importante para o sucesso do evento. Fazer em casa é uma opção para economizar, mas é bem mais prático alugar um espaço para não ficar com toda a bagunça depois. Dá até para fazer uma vaquinha com as amigas para pagar.

Algumas lojas de lingeries e sex shops oferecem salas para esse tipo de evento. Se você acredita que essa pode ser uma opção divertida, essa ideia pode te poupar muito trabalho.

Pense nos comes e bebes

O cardápio ideal é aquele que agrade a você e às suas convidadas, mas são tradicionalmente servidos salgadinhos e docinhos, que são práticos de comer. No entanto, se alguma amiga é masterchef, você também pode encarregá-la dessa função para ter uma preocupação a menos.

Se você e suas convidadas gostam de beber, é uma ótima ideia pensar em drinks para animar a festa. As receitas podem ter nomes divertidos, que tenham a ver com o tema do evento.

Não esqueça a decoração

A decoração dá o clima ao evento e faz mais diferença do que parece. Pode ser algo elaborado, se você tem orçamento para isso, mas também pode ser improvisada, feita com as amigas, como parte da diversão. O importante é que tenha a ver com vocês e crie bons cenários para as fotos.

Prepare brincadeiras

As brincadeiras são uma tradição importante para garantir a diversão do evento. A lista de opções é imensa e o segredo é escolher aquelas que tenham a ver com o seu perfil e das suas amigas.

Se você é muito tímida e não se sente à vontade para falar de sexo, pode pensar em opções mais discretas como “Dicas para um Casamento Feliz”, onde cada convidada compartilha experiências. Se você é mais ousada, brincadeiras como “Eu nunca” ou “Bingo Erótico” são ótimas e muito divertidas.