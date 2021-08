Brasileiros buscam simplificar skincare em cenário de pós-pandemia

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 13 de agosto de 2021.

São Paulo 13/8/2021 – “O prebiótico é o ativo responsável por estimular o crescimento das bactérias benéficas da pele”, explica Lamis Mandruzato Dias, fundadora da Dizatto Cosméticos

De acordo com informações de pesquisas divulgadas pela ABIHPEC, na pandemia, 31% dos brasileiros buscaram simplificar a prática de cuidados com a pele em casa.

Conforme informações do Painel de Dados de Mercado da ABIHPEC – Associação Brasileira das Indústrias de Higiene Pessoal Perfumaria e Cosméticos – o setor HPPC obteve alta de 5,7% em vendas ex-factory no primeiro quadrimestre de 2021, se comparado com o mesmo período do ano passado. Com a abertura do comércio, avanço da vacinação e aceleração da retomada econômica, o segmento de perfumaria foi o que apresentou a melhor performance, com uma alta de 22%. Uma outra categoria com papel importante em tempos de pandemia é a de “cuidados com a pele do rosto”, com destaque para os tônicos faciais, que atingiu alta de 23% e os produtos antiacne com crescimento de 28%.

Devido às regras de uso obrigatório de máscaras de proteção facial como medida de política de saúde pública para ajudar a contender o atual cenário de calamidade pública, e conforme informações de especialistas, a pele do rosto passou a apresentar um aumento de oleosidade e como consequência, o surgimento de acne e daí surgiu o termo “maskne”, ou seja, a acne causada pela máscara, que é um quadro de espinhas que fica exatamente na região coberta pela máscara de proteção facial e pode ser causada por dois fatores: o aumento da inflamação e o microambiente quente e úmido, devido à falta de circulação de ar.

De acordo com informações de pesquisas divulgadas pela ABIHPEC, na pandemia, 31% dos brasileiros buscaram simplificar a prática de cuidados com a pele “skincare” em casa. No Caderno de Tendência de 2019/2020 da ABIHPEC em parceria com o SEBRAE – página 82 – são listadas diversas tendências do mundo da beleza, cosméticos e cuidados com a pele. Dentre elas estão:

– Skincare: em tempos de redes sociais e selfies, há um aumento pela busca por produtos de cuidados com a pele do rosto e de efeito imediato. E isso para o rosto inteiro – incluindo áreas específicas como pálpebras, lábios, pescoço, e em especial, aqueles que explorem experiências sensoriais e texturas diferenciadas, como as máscaras de efeito bubbling (que faz espuma).

– Probióticos e prebióticos: estes ativos estão cada vez mais em ascensão; os probióticos – que incluem leveduras – e prebióticos – que contêm, em sua composição, açúcares e outros componentes que as alimentam – seguem uma concepção mais inovadora e propõem equilibrar a microflora da pele, incrementando sua resistência contra agentes agressores, melhorando o nível de hidratação e diminuindo irritações, entre outros benefícios.

“O prebiótico é o ativo responsável por estimular o crescimento das bactérias benéficas da pele, aumentando a resistência contra agressores externos e reforçando a barreira cutânea. Esse ativo irá proteger a pele e criar uma barreira que irá equilibrar a pele, deixando-a mais saudável, hidratada, livre de processos inflamatórios e infecciosos como, por exemplo, acne e vermelhidão”, afirma Lamis Mandruzato Dias, fundadora da Dizatto Cosméticos

Para potencializar os cuidados em casa, Lamis recomenda a hidratação da pele, ou seja, reposição de água no organismo, já que a água é fundamental para manter o funcionamento de todas as células; e a atenção especial com as mãos, que sofrem com o uso excessivo do álcool em gel, contato com produtos detergentes, uso frequente de água e diversos outros fatores.

Website: https://dizatto.com/