* Por: Jornal Montes Claros - 16 de agosto de 2021.

VLI abre nesta segunda-feira (16) seu Programa de Trainee 2022

O programa é voltado para a formação de futuras lideranças da companhia e as inscrições podem ser feitas até 15 de setembro

A VLI – companhia de soluções logísticas que opera terminais, ferrovias e portos – abre nesta segunda-feira (dia 16), as inscrições para seu Programa de Trainee 2022, voltado para formação das futuras lideranças da companhia. O processo seletivo será totalmente digital e os interessados de todo o país têm até 15 de setembro para se inscreverem no site https://www.vli-logistica.com.br/carreiras.

Os selecionados serão contratados no regime celetista e terão como benefícios: cartão-refeição e vale-alimentação; vale-transporte e/ou ônibus fretado (dependendo da localização em que irá trabalhar); assistência médica e odontológica; Gympass (plataforma de academias, com foco em sua saúde e bem-estar); um excelente plano de desenvolvimento profissional que conta com formação técnica e aprofundamento no negócio da companhia (por meio da Universidade Corporativa); cesta de Natal; modelo híbrido de trabalho (home office em alguns dias da semana), além de uma rede de descontos em várias lojas, restaurantes, salões e outros.

A supervisora de Atração e Seleção da VLI, Kenya Consceição, ressalta que a VLI é uma empresa dinâmica, atenta às novas tendências do mundo digital, que valoriza seu time, acredita no potencial dos jovens, investe no desenvolvimento de competências essenciais para o profissional do futuro e contribui diretamente com o desenvolvimento econômico e social do país.

“Jovens de todos os cursos de graduação podem participar do processo. O único requisito é ter se formado há, no máximo, dois anos. Valorizamos a diversidade, então, todos são muito bem-vindos, e o convite é para passar uma jornada de aprendizado. A cada etapa do processo seletivo os candidatos aprendem, recebem dicas e se aprimoram. Para nós, o desenvolvimento já começa na seleção. O grande diferencial do nosso Programa de Trainee é o investimento na carreira do trainee selecionado, além de um pacote de benefícios muito interessante e competitivo”, frisa a supervisora.

Não é exigida experiência e também pode participar quem estiver formado até dezembro de 2021. Kenya Consceição explica que a VLI busca pessoas cada vez mais autônomas e inovadoras, para busca de soluções para o futuro da companhia e com capacidade de realização de suas atividades, mesmo não estando na empresa todos os dias. Isso porque entre os benefícios para os trainees está o modelo híbrido de trabalho.

História de sucesso

A trainee da Gerência de Inovação da VLI, Fernanda Chiodi Luzetti Lima, de 24 anos, foi uma das admitidas no Programa de Trainee 2021. Curiosa e engajada, ela é mãe do Arthur, de 4, e graduada em Engenharia de Controle de Automação. Engravidou na faculdade e aprendeu muito com os desafios da maternidade.

“As pessoas acham que as mulheres não conseguem conciliar a maternidade com o trabalho. Fui desestimulada por um professor, que me chamou para conversar e disse que era melhor eu sair da Engenharia, que já era um campo masculino. Falou que era difícil ter mulher na profissão, mais ainda sendo mãe. Que eu devia ir para Licenciatura, onde talvez eu conseguisse tal conciliação. Mas fui atrás do meu objetivo profissional e a VLI está aberta a todos os tipos de diversidades. O ambiente é muito inclusivo”, pontua.

Logo que entrou na empresa, Fernanda participou de um encontro que teve o objetivo de mostrar às mães o que a VLI poderia fazer para ajudá-las com as crianças em casa, no período da pandemia. Na ocasião, as empregadas também puderam dar sugestões de como a companhia poderia aprimorar esse auxílio. “Em minha opinião, o apoio dado para as mães é um dos pontos fortes da companhia”.

Como dica para os candidatos desta edição do Programa de Trainee, ela afirma que é importante ler com muita calma os pontos colocados no processo seletivo e também entender o momento que a VLI está passando, de transformação e inovação. “É preciso se inteirar das notícias sobre ferrovias, portos e terminais, bem como regulação, sempre com o olhar mais voltado para a tecnologia. Todas as pessoas que tiverem vontade de contribuir com a logística do país, de fato vão conseguir tocar grandes projetos”, finaliza.

Sobre a VLI

A VLI tem o compromisso de apoiar a transformação da logística no país, por meio da integração de serviços em portos, ferrovias e terminais. A empresa engloba as ferrovias Norte Sul (FNS) e Centro-Atlântica (FCA), além de terminais intermodais, que unem o carregamento e o descarregamento de produtos ao transporte ferroviário, e terminais portuários situados em eixos estratégicos da costa brasileira, tais como em Santos (SP), São Luís (MA) e Vitória (ES). Escolhida como uma das 150 melhores empresas para trabalhar pela revista Você S/A, a VLI transporta as riquezas do Brasil por rotas que passam pelas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.