United HR revela como manter o emprego nos processos de fusões e aquisições

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 17 de agosto de 2021.

São Paulo SP 17/8/2021 – Fusões podem ser uma oportunidade de se mostrar adaptável a diferentes culturas organizacionais e nacionalidades, é um momento de colaborar.

Cresceram os processos de M&A nas companhias. Especialistas em carreira da United HR explicam como manter-se empregado nos processos de fusões e aquisições.

O mercado cresceu 25% em fusões e aquisições em 2021, segundo dados da United HR. Para a compradora, a fusão ou aquisição pode ocorrer como uma maneira de a empresa expandir ou se verticalizar.

De acordo com a United HR, além de TI e Saúde, as M&As devem se concentrar no setor financeiro, de energia, imobiliário, de alimentos e bebidas, de educação, de óleo e gás e de transporte, de certa forma continuando o que foi observado no ano passado.

Fusões e aquisições podem tirar um executivo da zona de conforto. Com a união de duas empresas, ocorrem sobreposições de cargo. Em média 29% dos cargos se tornam redundantes. Os profissionais que querem se manter na companhia precisam se reinventar.

É necessário se adaptar rapidamente à nova cultura organizacional. É um desafio trabalhar com pessoas de outras organizações e até de nacionalidades diferentes e reportar-se a novos líderes que desconhecem seus objetivos profissionais. Nos processos de fusões e aquisições a decisões sobre a troca de funções e de líderes geram inseguranças.

Segundo Márcio Miranda, CEO da United HR na América Latina, executivos estratégicos veem neste processo uma oportunidade para desenvolvimento de habilidades, competências e crescimento.

Para Alisson Soncine, Managing Director da United HR, para sobreviver a uma fusão ou aquisição e ainda aproveitar a situação para crescimento profissional, os profissionais devem analisar seus pontos fortes e fracos, e as oportunidades e riscos que podem afetá-los.

No processo de integração das companhias, os colaboradores podem destacar suas habilidades e desenvolver novas competências revelam os especialistas em transição de carreira da United HR. Empresas nestes processos de M&A elegem uma equipe de transição composta por líderes de diferentes áreas, uma excelente oportunidade de se destacar como o responsável por este processo, explica Márcia Pillat, CEO North America da United HR.

Outra oportunidade que se apresenta é de que a companhia por estar em um momento de mudança pode estar receptiva a novas ideias.

Gustavo Apostolico, Country Manager da United HR, afirma que fusões podem ser uma oportunidade de se mostrar adaptável a diferentes culturas organizacionais e nacionalidades, é um momento de colaborar.

Ao assumir tarefas relacionadas ao processo de fusão e aquisição, os profissionais terão a oportunidade de entregar os projetos que assumirem e construírem seu legado. E podem surgir novos projetos desafiadores, verticalização da carreira e reconhecimento financeiro.

Estas são as fusões e aquisições que aconteceram na 4º semana de julho de 2021:

Magazine Luiza compra Sode e acelera nas entregas ultrarrápidas. Com aquisição, Magalu vai reforçar suas entregas em menos de 1 hora, que já são feitas a partir de 140 lojas de 30 cidades.

A Eletromidia acaba de fechar a compra da Ótima, uma transação que une dois dos maiores players de mídia out of home do Brasil e dá à companhia uma das joias da coroa desse mercado na América Latina. A Eletromidia está pagando R$ 416 milhões por 74,6% da Ótima.

A Clara, plataforma que auxilia empreendedores e empresas na gestão de gastos corporativos, recebeu um aporte adicional de US$ 5 milhões feito por fundadores de unicórnios e investidores-anjo do mercado.

A GamerSafer, acaba de captar R$ 3,2 milhões, em uma rodada que reuniu Indicator Capital, gestora brasileira de venture capital early-stage; Wayra Brasil, hub de inovação aberta da Vivo; TheVentureCity; Harvard Angels; GV Angels e; Kerpen Ventures.

A CoreBiz, consultoria paulista especializada em e-commerce, comprou o controle acionário da agência digital gaúcha Trinto. As duas empresas têm atuações complementares.

O marketplace financeiro PicPay anunciou a compra de 100% do portal de finanças pessoais Guiabolso, numa transação em dinheiro e ações, na primeira grande transação no país motivada pelo “open banking”.

AT&T vende a SKY Brasil a grupo argentino. Com previsão de conclusão para 2022, a venda foi feita para o grupo argentino Werthein, que concordou em adquirir o patrimônio líquido total da Vrio, que conta atualmente com 10,3 milhões de assinantes em 11 países da América Latina e Caribe.

Website: http://unitedhr.co