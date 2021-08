Por que um funil de vendas é essencial para a empresa

Compartilhe Facebook

* Por: - 18 de agosto de 2021.

Rio de Janeiro, RJ 18/8/2021 –

Rodrigo Darzi, especialista em marketing da Agência IMMA, explica o motivo de o funil de vendas ser essencial para a marca.

É importante que as empresas tenham um funil de vendas para serem bem-sucedidas. Isso envolve garantir que a pessoa certa atinja o segmento certo de seu público-alvo para que eles possam se converter em um cliente.

O funil de vendas ajuda a entender como os clientes estão interagindo com o produto ou serviço e onde eles caem. Com esses dados, é possível identificar áreas de crescimento e como melhorá-las.

Um funil de vendas bem projetado ajuda a obter mais leads, aumentar as taxas de conversão e vender mais produtos ou serviços, o que, por sua vez, leva à geração de receita.

Por isso, Rodrigo Darzi, especialista em marketing da Agência IMMA, explica como criar um funil de vendas e quais são as 3 principais etapas para trabalhar este conceito.

Para Darzi, o funil de vendas é o processo que uma empresa realiza para conscientizar os clientes em potencial sobre o produto e convertê-los em clientes pagantes.

“Um funil de vendas ajuda as empresas a crescerem mais em um período mais curto do que sem ele, mas também é importante que as empresas implementem um funil eficaz dentro do prazo”, explica o especialista.

Entre as principais etapas destacadas por Rodrigo, a primeira à qual ele dá mais ênfase é a fase de definição do cliente ideal e o que eles desejam da marca.

“Um cliente ideal é alguém que está disposto a gastar dinheiro em uma marca porque compartilha os mesmos valores e necessidades que ela. Eles estão procurando um produto ou serviço que tornará sua vida melhor de alguma forma – seja um calmante, uma fonte de inspiração ou apenas um relaxamento”, afirma.

Outra etapa de que ele destaca é a criação de personas que identifiquem o público-alvo e descrevam as necessidades específicas.

“Personas são personagens fictícios que descrevem o público-alvo e suas necessidades específicas. Esses perfis servem como um guia para campanhas de marketing e publicidade de um produto ou serviço”, analisa o especialista.

Por último, Darzi comenta ser importante a criação de conteúdo que irá ressoar com as personas e atender às necessidades.

“O conteúdo de marketing nunca trata apenas de mensagens e fatos; é também sobre como essas mensagens e fatos são percebidos. As pessoas interpretam o que veem por meio dos próprios filtros, o que leva a um produto que não ressoa com elas. Para vender seu produto, você precisa criar um conteúdo que ressoe com seu público-alvo”, concluiu o especialista em marketing da IMMA, agência de marketing digital.

Website: https://www.agenciaimma.com.br/