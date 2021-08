IBRI realiza videoconferência sobre “SPACs Teoria e Prática”

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 18 de agosto de 2021.

São Paulo, 17/08/2021 18/8/2021 –

Videoconferência no Canal do YouTube do IBRI, em 19 de agosto de 2021, a partir das 18 horas, debaterá “SPACs Teoria e Prática”.

O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) realiza, em 19 de agosto de 2021, a partir das 18 horas, videoconferência no Canal do YouTube do Instituto, sobre “SPACs Teoria e Prática. Uma visão geral dos SPACs nos EUA e desafios regulatórios para sua implantação no Brasil”.

Marina Miranda, diretora-adjunta do IBRI Minas Gerais, será a moderadora da videoconferência. O evento terá como palestrantes: Gustavo Rugani, sócio do Machado Meyer Advogados; e Rodrigo Carvalho, sócio do Winston & Strawn LLP.

Na sigla em inglês, SPAC significa Special Purpose Acquisition Company, ou Empresa com Propósito Específico de Aquisição. Os SPACs são empresas listadas em Bolsas americanas com o único propósito de gerar ganhos de capital aos seus acionistas por meio da aquisição de startups ou outras empresas de capital fechado com alto potencial de valorização.

Os SPACs são veículos de investimento que ganharam relevância nos últimos anos, desde sua constituição inicial nos Estados Unidos. Com o aumento em sua quantidade, as companhias brasileiras passaram a ser potenciais alvos dos investidores e, adicionalmente, iniciou-se um debate sobre a estrutura para a constituição de SPACs no Brasil.

Para participar da videoconferência “SPACs Teoria e Prática”, basta acessar, em 19 de agosto de 2021, a partir das 18 horas, o canal do YouTube do IBRI:

https://youtu.be/pkXfvHvrmpk

Assessoria de Comunicação do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores)

www.ibri.com.br

Digital Assessoria-Comunicação Integrada

Rodney Vergili / Jennifer Almeida / Rafael V. Pereira / Natália Martins

Fones (11) 5081-6064

+ 55 (11) 9 9123-5962

rodney@digitalassessoria.com.br

Website: http://www.ibri.com.br