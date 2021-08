Fórum Internacional vai discutir gestão de saúde populacional

Compartilhe Facebook

18 de agosto de 2021.

São Paulo 18/8/2021 – O debate será essencial para traçar novos caminhos da gestão de saúde populacional em um cenário de novas tecnologias.

O evento, promovido pela Asap, trará para o centro da discussão as transformações que o sistema de saúde vem atravessando no Brasil e no mundo na busca de modelos mais efetivos, com melhores resultados clínicos, maior satisfação dos usuários e custos controlados.

Os custos com a saúde nas empresas dispararam nos últimos anos e têm-se mantido em dois dígitos há muito tempo, o que faz deles a segunda maior despesa de pessoal das corporações, ainda sem perspectivas de redução, e uma das maiores preocupações de líderes empresariais e profissionais de RH.

Estudos revelam que o custo médico representa 30% do que uma empresa gasta com saúde, enquanto os outros 70% estão na perda de produtividade. Isso porque quem está doente ou falta o serviço, ou se sente mal e vai embora ou trabalha sem se sentir bem não exerce sua função de forma satisfatória.

Com o objetivo de debater esses e outros assuntos relacionados a Gestão de Saúde Populaciona, a Aliança para Saúde Populacional (Asap) realiza o VI Fórum Internacional da Asap. O evento será nos dias 24 e 26 de agosto e vai reunir especialistas nacionais e internacionais, entre os assuntos discutidos estão: Gestão de Saúde Populacional e Agenda de Valor, fusões, aquisições e investimentos na saúde e seus impactos na GSP, estratégias de saúde digital, transformação da GSP nas empresas, mudanças epidemiológicas, entre outros.

O Fórum já está na sua sexta edição e vai proporcionar aos participantes um conteúdo inovador e profundo sobre Gestão de Saúde Populacional. Gestores de operadoras de saúde, seguradoras, cooperativas, hospitais, laboratórios, empresas de tecnologia em saúde, cuidados integrados, home care, empresas de planos de benefícios de medicamentos, gestores de Recursos Humanos, área de saúde ocupacional e benefícios das empresas sem finalidade em saúde, instituições públicas e privadas que se interessam pelo tema da Gestão de Saúde Populacional, vão ter acesso a tudo que há de inovador nesse mercado.

O evento promovido pela Asap será 100% online. A Aliança para Saúde Populacional é uma entidade sem fins lucrativos. O trabalho consiste em compartilhar práticas, padronizar modelos e referenciar metodologia, para que os gestores de RH consigam tomar decisões com base técnica. A associação busca replicar, no Brasil, a experiência de sucesso nos Estados Unidos com a Care Continuum Alliance (CCA), entidade referencial em indicadores, metodologias e na difusão das melhores práticas em Gestão de Saúde Populacional (GSP).

Para Cláudio Tafla, médico, associado instituidor da Asap e Diretor Executivo de operadoras de planos de saúde da Hospital Care, o debate será essencial para traçar novos caminhos da gestão de saúde populacional em um cenário de novas tecnologias. “Focando em um sistema de saúde pública e privada amplo para todos, desde o mais saudável ao mais doente, e que possa trazer viabilidade e sustentabilidade. O que a gente pretende abordar neste painel é como tomar decisões dentro de um sistema de saúde tão complexo e com tão poucos recursos, para que possamos entregar, com a maior eficiência possível, o melhor resultado para todos os brasileiros, tanto no sistema público quanto no privado”, explica o médico, que também será mediador de um dos painéis.

O Fórum fará ainda uma abordagem geral sobre estratégia baseada em valor. Os palestrantes vão explicar como ela impacta toda a iniciativa de gestão de saúde populacional. A mediação ficará por conta de Fábio Gonçalves, Diretor Técnico da Asap, CEO da startup responsável por implementar o modelo de Accountable Care Organization no Brasil, Excella. “Neste painel iremos debater vários temas importantes, tais como mensuração de custos, desfechos, como fazer a transição do valor para o volume, aspectos culturais e comportamentais, por fim, como traduzir a agenda de valor em uma missão estratégica da organização”, explica o Diretor Técnico da Asap.

Confira a programação completa!

24/08

Gestão de Saúde Populacional e Agenda de Valor: Como essas agendas conversam?

Palestrante: Professor Scott Wallace

Moderador: Fábio Gonçalves

Fusões, Aquisições e Investimentos na saúde e seus impactos na Gestão de Saúde Populacional.

Palestrante: Felippe Bento

Moderadores: Ricardo Ramos e Lasse Koivisto

Políticas de Gestão de Saúde Populacional

Palestrante: Cristiane Jourdan

Moderador: Claudio Tafla

26/08

Transformação da Gestão de Saúde Populacional nas Empresas.

Palestrantes: Sharee Chapman e Tom Gubanc

Moderadores: Joshua Snowden-Bahr e Fábio Gonçalves

Mudanças epidemiológicas: Como as carteiras de saúde devem se preparar?

Palestrante: Nelson Teich

Moderador: Fábio Gonçalves

Estratégias de saúde digital: o que vem pelo futuro

Palestrante: Tiago Mattos

Moderador: Lasse Koivisto

Website: https://www.forumasap.com.br/