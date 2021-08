Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de agosto de 2021.

Oportunidades de Trainee – Agosto

Procura por uma vaga de Trainee? Confira abaixo a lista com os principais processos seletivos abertos em Agosto:





Programa de Trainee Bunge 2022

A Bunge, uma das maiores empresas de agronegócio e alimentos do país, está com inscrições abertas para a nova edição de seu processo seletivo de Trainee que busca por profissionais com formação superior concluída entre Agosto de 2018 e Agosto de 2021 em diversas áreas.

O Programa tem o objetivo de acelerar a curva de aprendizagem dos Trainees, alimentando o pipeline de sucessão da Bunge e possibilitando um caminho mais acelerado às posições de liderança.

As inscrições vão até 18/08/2021.

SAIBA MAIS E INSCREVA-SE: Programa de Trainee Bunge 2022

Programa Jovens Talentos Creditas 2022 – Estágio e Trainee

A Creditas, plataforma líder na América Latina de crédito e soluções 100% online, está com inscrições abertas para seu Programa de Jovens Talentos, que oferece vagas de Estágio e também de Trainee.

As inscrições para o programa são abertas a estudantes e profissionais de todos os cursos. Para as vagas de Estágio, os interessados devem ter formação superior prevista entre 2022 e 2023, já para as vagas de Trainee, os interessados devem ter formação superior concluída entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021.

As inscrições vão até 27/08/2021.

SAIBA MAIS E INSCREVA-SE: Jovens Talentos Creditas – Estágio

Jovens Talentos Creditas – Trainee

Recruta Stone 2021.2

A Stone Co., fintech de empresas de tecnologia do mercado de pagamentos, abriu inscrições para a nova edição de seu Programa “Recruta Stone”, uma das principais portas de entrada da companhia.

O Programa não possui uma quantidade limitada de vagas ou algum pré-requisito específico como curso superior ou período de formação. Seu objetivo é atrair talentos que estejam alinhados com os valores da companhia (energia, inteligência e integridade) e que estejam dispostos a passar por um intenso processo de qualificação profissional e imersão à cultura da Stone Co.

Os aprovados no processo seletivo terão acesso a mentoria com alta liderança, participação em projetos de alto impacto e treinamentos personalizados.

As inscrições vão até 30/08/2021.

SAIBA MAIS E INSCREVA-SE: Recruta Stone 2021.2

Programa de Trainee Santander 2022

O Santander, um dos maiores bancos privados do país, abriu inscrições para seu processo seletivo de trainee que busca por profissionais com formação superior entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021, sem restrições de cursos.

Durante 11 meses, além de participar de diversos treinamentos técnicos e de desenvolvimento de soft skills, os Trainees também terão a oportunidade de conhecer áreas distintas do banco, participando de projetos desafiadores em cada uma delas.

As inscrições vão até 02/09/2021.

SAIBA MAIS E INSCREVA-SE: Programa de Trainee Santander 2022

Programa Geração B – Grupo Boticário

O Grupo Boticário está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa “Geração B” que oferece vagas de Estágio e também de Trainee.

O Programa é aberto a estudantes e profissionais de todos cursos e seu objetivo é atrair e desenvolver talentos para o futuro do Grupo. Para as vagas de Estágio, os interessados devem ter previsão de formação entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. Para as vagas de Trainees, os interessados devem ter formação concluída entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021.

As inscrições vão até 03/09/2021.

SAIBA MAIS E INSCREVA-SE: Geração B Grupo Boticário

Red Bull Graduate Programme 2022

A Red Bull está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Trainee. O Programa busca por profissionais com formação superior concluída entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021 nos seguintes cursos: Administração, Publicidade, Marketing, Comunicação Social, Economia e Engenharias. Os interessados devem possuir também fluência no inglês.

O Programa tem duração de 18 meses e durante esse período os Trainees passarão por uma imersão em diversas áreas da Red Bull aqui no Brasil, além de passarem também por um treinamento internacional em sedes da empresa espalhadas por diversos países.

As inscrições vão até 10/09/2021.

SAIBA MAIS E INSCREVA-SE: Red Bull Graduate Programme 2022

Programa de Trainee Lojas Quero-Quero

A Lojas Quero-Quero, uma das principais empresas do país no segmento de materiais de construção, está com inscrições abertas para a nova edição de seu processo seletivo de Trainee que busca por profissionais com formação superior concluída entre 2019 e 2021, sem restrição de cursos.

Durante o Programa, o Trainee irá vivenciar uma jornada cheia de oportunidades para se desenvolver profissionalmente, com autonomia para trabalhar em projetos de alto impacto e possibilidade de crescimento acelerado na empresa.

As inscrições vão até 01/10/2021.

SAIBA MAIS E INSCREVA-SE: Programa de Trainee Lojas Quero-Quero