As principais falhas no planejamento financeiro

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 19 de agosto de 2021.

São Paulo,SP 19/8/2021 –

O controle financeiro pode ser desafiador, mas é fundamental para o equilíbrio do orçamento doméstico.

Controlar as finanças pessoais e ter uma vida financeira mais tranquila é, sem sombra de dúvidas, um dos objetivos na lista de desejos de qualquer pessoa. Esse pode ser um desafio e tanto para muita gente, porém, o resultado que um bom controle financeiro proporciona é motivo mais do que suficiente para tentar equilibrar as finanças.

Na prática, é possível definir o planejamento financeiro como todo o conjunto de medidas, ações e estratégias que serão adotadas, de forma a ter mais controle sobre o próprio dinheiro. Ou seja, o planejamento financeiro é uma forma de projetar cenários futuros, antecipar-se quando o assunto são crises e momentos difíceis além de gastar o dinheiro de forma mais inteligente.

A grande importância do planejamento financeiro é a possibilidade de estar sempre um passo à frente em relação às finanças pessoais. Logo, será possível estimar as receitas que entram na conta todo mês, o volume que está comprometido com as despesas obrigatórias e essenciais, bem como o restante do dinheiro que deve cobrir os demais gastos.

O planejamento financeiro é uma das etapas mais importantes na tentativa de equilibrar as finanças, pois é essa ferramenta que irá influenciar diretamente na forma como o dinheiro é gasto. Uma boa organização financeira permite mapear todos os gastos e comportamentos financeiros. Portanto, será possível identificar quais são os gastos que estão comprometendo as finanças, possíveis excessos e como evitar essa situação.

As falhas no planejamento que resultam em problemas financeiros

Se o planejamento financeiro não está saindo como esperado, então é muito provável que haja erros no meio do caminho. É importante identificar esses erros, pois eles podem resultar em atrasos nos pagamentos, acumulação de dívidas, ter que pagar multas e juros por causa de atrasos, nome sujo etc.

Uma falha típica no planejamento financeiro e que deve ser evitada é não classificar as despesas. É muito importante saber quais são os tipos de gastos, bem como o próprio comportamento financeiro ao longo do mês. Com isso, separar uma planilha com gastos divididos por categoria, necessidade e valor é algo muito importante para identificar o que pode ser eliminado para trazer mais alívio para o orçamento.

A má utilização do cartão de crédito também é outro grande erro que pode trazer muitos problemas para o orçamento financeiro. Fazer compras durante todo o mês sem, ao menos, saber o volume total de compras e quanto isso representa para o orçamento é um grande problema. No mês seguinte, provavelmente irá faltar dinheiro para as demais despesas e será preciso fazer escolhas a respeito de quais boletos serão pagos e quais serão atrasados.

Parece que é apenas um clichê, mas não obedecer à regra de gastar apenas o que ganha é uma falha recorrente. Se o padrão de consumo está acima do que entra nas receitas, então, é mais do que lógico chegar à conclusão de que não haverá dinheiro suficiente para cobrir todas as despesas.

Uma falha importante e que merece destaque é o fato de montar um planejamento financeiro e não definir objetivos e metas financeiras que devem ser alcançadas. Definir metas e objetivos que serão alcançados serão motivadores ao longo do processo, pilares fundamentais na hora de tomar decisões importantes quanto ao orçamento.

Não possuir uma reserva financeira também é um erro clássico e que não pode ser cometido. Ela vai ajudar em momentos difíceis, onde seria preciso cobrir gastos inesperados com o próprio orçamento.

Comunidade financeira

Quem precisa de um dinheiro extra para manter o planejamento financeiro pode optar por um empréstimo online entre pessoas. Nesta modalidade, é possível obter taxas de juros diferenciadas e com menor burocracia.

No Bullla, quem paga o empréstimo em dia é recompensado com a chance de conseguir empréstimos futuros com taxas de juros reduzidas. Atualmente, a comunidade financeira do Bullla conta com mais de 180 mil membros.

Mais informações em https://www.bullla.com.br/.

Website: https://www.bullla.com.br/