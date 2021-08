Estudo revela que brasileiros se sentem felizes com a mudança para trabalho remoto provocada pela pandemia

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 19 de agosto de 2021.

São Paulo, SP 19/8/2021 –

Segundo pesquisa da Avaya, o modelo de vida pessoal e profissional criado por conta das restrições sociais em 2020, deverá se manter nos próximos anos

A Avaya (NYSE: AVYA), líder mundial em soluções para melhorar e simplificar a comunicação e a colaboração, acaba de lançar o estudo “Life and Work Beyond 2020”, que, com a ajuda da empresa independente de análise e conhecimento global Davies Hickman Partners, entrevistou 17.500 consumidores e trabalhadores em 19 países, incluindo o Brasil. Baseada nas mudanças na vida das pessoas após a pandemia, a pesquisa revelou que, apesar de os brasileiros lutarem para equilibrar o emprego com atividades domésticas, família, amigos e lazer (67%), eles continuam felizes (58%).

Este contentamento está ligado com as políticas de trabalho híbrido estabelecidas durante o período crítico (67%), tanto que 78% dos entrevistados afirmam que a adoção deste modelo no futuro os deixará ainda mais satisfeitos. O levantamento também mostra uma conexão entre felicidade e produtividade, uma vez que 70% dos brasileiros disseram que o rendimento melhora quando estão felizes. Além disso, 83% afirmaram prezar pelo bem-estar em detrimento do trabalho.

“Quando a crise passar, os funcionários não vão querer voltar ao emprego presencial. Ao invés disso, irão optar por criar um novo núcleo de trabalho utilizando aplicativos baseados na nuvem. A Avaya já está pronta para atender esta demanda e disponibiliza a solução Avaya OneCloud como alternativa para que as pessoas possam exercer suas funções de qualquer lugar”, comenta Gaston Tanoira, Líder de Tecnologia da Avaya na América Latina.

O estudo retrata ainda que, da mesma forma que a maneira de trabalhar mudou, o modo de fazer compras também sofreu alteração. Para 61% dos entrevistados do Brasil, a conveniência passou a ser mais importante do que o preço. Por isso, mesmo quando o comércio físico estiver funcionando em sua totalidade, eles pretendem continuar fazendo compras online (50%), utilizando banco via aplicativo (58%) e recorrendo a suporte telefônico (45%) ou redes sociais (40%) para solucionar problemas.

“O mundo mudou a forma como viajamos, fazemos compras, consumimos entretenimento, recebemos cuidados médicos, pagamos, trabalhamos e nos conectamos nas redes sociais. Os clientes de hoje querem comodidade e as empresas não podem mais ditar como irão atendê-los. O poder mudou de mão”, completa Tanoira.

Por outro lado, a vertigem da mudança parece ter gerado nostalgia pelas interações frente a frente. A transformação digital foi tão abrupta que 63% dos brasileiros expressaram uma vontade de ter um dia de compras assim que a pandemia acabar. Mas esse será um fato isolado, pois 50% destes temem ser substituídos pela automação quando o mundo voltar ao que era antes da crise de Covid-19 e querem economizar para o futuro (76%).

Website: https://www.avaya.com/br/