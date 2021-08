Especialistas em oftalmologia alertam sobre cuidados com os olhos durante a pandemia

Compartilhe Facebook

Os olhos podem ser uma porta de entrada para o vírus. Portanto, entender como se prevenir é imprescíndivel

A Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO) orienta sobre as medidas de proteção a serem tomadas para reduzir o risco de contrair ou transmitir infecções respiratórias, incluindo a causada pelo Coronavírus.

A transmissão desse vírus acontece por meio de gotículas de saliva (perdigotos) transmitidas pela tosse, espirro, beijo ou por superfícies contaminadas, como mãos, máscara, maçaneta de porta, entre outros. O contágio ocorre quando essas gotas entram em contato com a mucosa do nariz, boca ou olhos.

Seguem algumas recomendações para evitar o contágio através dos olhos:

– Evitar colocar as mãos nos olhos, principalmente se estiverem sujas. Elas podem ser a porta de entrada para o vírus;

– É preciso ter atenção à limpeza dos óculos. Afinal, ele pode servir como uma barreira para evitar o contato das gotas, mãos e objetos contaminados.

Passo a passo para a higienização dos olhos

– Lavar as mãos por, pelo menos 20 segundos, com sabão ou detergente;

– Colocar detergente nas lentes e nas hastes, esfregando-as com delicadeza para não danificá-las;

– Enxaguar com bastante água;

– Secar os óculos com papel toalha, papel seco ou lenços limpos.

Em caso de irritação, vermelhidão ou coceira nos olhos, a recomendação é procurar sempre um oftalmologista.

