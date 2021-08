Startup de tecnologia para gestão de marketing digital cresce 350%

Compartilhe Facebook

* Por: - 19 de agosto de 2021.

Joinville, Santa Catarina 19/8/2021 – As teorias dos “gurus” da web vendiam o impossível, então decidimos unir o marketing digital ao T.I, e hoje o eKyte atende todas as fases do marketing digital”.

A transformação digital está em estágio avançado em equipes de marketing digital internas e agências, que lideram a inovação e adoção de ferramentas como a eKyte. Em uma era em que o marketing digital passou a não ser mais uma opção e, sim, uma necessidade, empresas de todo o mundo seguem revolucionando o mercado com novas estratégias e ferramentas para aumentar as vendas com apoio da internet.

No Brasil, uma startup de tecnologia para gestão de marketing cresceu 350% no último ano, e segue com prospectos de solidez para o ano de 2021. Qual é a receita? Uma ferramenta multifuncional que uniu e otimizou processos, demandas e canais, tudo em uma plataforma, que tem sido o braço direito de muitas equipes na gestão do marketing digital.

Alan Koerbel, CEO da eKyte, Plataforma para Gestão de Marketing Digital, conta como tudo começou, mesmo antes de muitas empresas não apostarem no segmento. “Após anos de conhecimento em marketing digital e tecnologia, não conseguíamos encontrar a solução para problemas na gestão de marketing digital. Foi aí que analisamos o mercado e compreendemos que era uma situação comum para outras equipes de marketing digital”, conta.

Mudança nos ventos do Marketing

No ano de 2020, só o setor de marketing já demonstrava um crescimento acentuado, se comparado aos demais setores do mercado. Porém, começar no marketing digital pode não ser tão fácil como parece, afinal de contas, requer estratégia e gestão como qualquer outro segmento no mercado. A aposta do eKyte, é justamente essa, oferecer toda a estratégia, expertise em gestão para equipes de marketing, sejam departamentos em empresas ou agências.

“A forma de descobrir a estratégia era por tentativa e erro, os processos eram controlados por diversas planilhas, documentos, aplicativos que não conversavam entre si, além de não conseguirmos impulsionar o melhor da equipe. As teorias dos “gurus” da web vendiam o impossível, então decidimos unir o marketing digital ao T.I, e hoje o eKyte atende todas as fases do marketing digital, dentro e fora de uma organização.”, explica Alan.

Hora de pensar na estratégia

Koerbel explica que a ferramenta guia e controla todo o processo de equipes de marketing digital: “Com a ferramenta, a equipe escolhe a estratégia e planeja campanhas em segundos para seus canais de marketing (redes sociais, Google, e-mail, etc.). Isso é transformado em um plano de tarefas com um clique. Logo a produção é controlada e a equipe colabora entre si, com gestão e resultados.”, finaliza.

Para quem deseja liderar no marketing digital, o momento não poderia ser melhor. Apesar da competitividade, quando se tem uma boa estratégia e visão, é possível se destacar nesse meio. A audiência está na internet, uma mídia democrática, mas é necessário eficiência na gestão para fazer mais com menos e ter retorno sobre o investimento.

O eKyte é um Plataforma para Gestão de Marketing Digital.

Website: http://www.ekyte.com