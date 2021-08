Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de agosto de 2021.

Montes Claros – Em exposição no Montes Claros Shopping, a tradição e a cultura viva das Festas de Agosto

Montes Claros – Há quase dois séculos, quando chega o mês de agosto, as ruas de Montes Claros ganham um colorido especial nesta época do ano. Com a pandemia, a tradição se mantém em forma de homenagens.

Uma delas é a prestada pelo Montes Claros Shopping, que promove a exposição AGOSTO VIVO, com o objetivo de trazer à memória a maior e mais tradicional festa do patrimônio cultural da cidade.

Desde sua inauguração, em 1997, o Montes Claros Shopping, que leva o nome da cidade, valoriza e difunde a cultura regional, as singularidades locais, tradições, patrimônios e manifestações culturais.

Instalada na sala no corredor da Lojas Americanas, ao lado da L’Occitane, a exposição compartilhada reúne trabalhos de vários artistas da cidade e região. Participam da mostra os artistas: Cleiton Cruz, Márcia Prates, Jorge Luis, Cecília Schmidt, Hélio Brantes, Francisca de Assis, Cibele Nunes Alencar, Guilhermina Mendes, Guilherme Aquino e Felicidade Patrocínio.

Em parceria com a Associação dos Grupos de Catopês, Marujos e Caboclinhos de Montes Claros, a exposição AGOSTO VIVO apresenta as vestimentas tradicionais dos ternos de catopês, marujos e caboclinhos. Em destaque, a fantasia tradicional de Mestre Zanza, João Pimenta dos Santos, presidente da Associação dos Grupos de Catopês, Marujos e Caboclinhos de Montes Claros, que começou a participar dos cortejos quando tinha apenas um ano de idade. Aos 88 anos, ele é o mais antigo integrante da festa.

Também estão em exposição, no corredor das Americanas, as obras do artista Cleiton Cruz. A mostra leva o nome de “Janelas Brincantes”, uma simbologia aos “dançantes”, os grupos de catopés, marujos e caboclinhos. São 21 obras, todas pintadas com tinta óleo sobre esteira de bambu costurada com linha de algodão, emolduradas em material reciclado, trazendo um elemento rústico para as telas.

A mostra artística, além de reverenciar a tradição, pretende levar ao público as atividades e atuação da Associação dos Grupos de Catopês, Marujos e Caboclinhos de Montes Claros. Alguns dos projetos em curso são a reforma da sede e o projeto de construção do Museu Cultural Raízes dos Catopês, Marujos e Caboclinhos. Idealizado por Júnio Pimenta Santos, filho de Mestre Zanza, O projeto tem o objetivo de preservar a memória, identidade e o sentimento de pertencimento às Festas de Agosto. O espaço será aberto ao público. Para sua viabilidade, a Associação busca parcerias e apoio. Na página @associacaodoscatopes , há mais informações.

SERVIÇO

Exposição Agosto Vivo

Local: Espaço ao lado da loja L’Occitane – corredor das Americanas

Horário: Segunda a sábado: 10h às 22h/ Domingo e feriado: 14h às 20h