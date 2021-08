Uso da tecnologia na educação incentiva práticas inovadoras no ensino remoto

Compartilhe Facebook

* Por: - 20 de agosto de 2021.

São Paulo 20/8/2021 –

O Turnitin Americas Higher Education Awards vai premiar os projetos que mostram inovação em práticas educacionais para fortalecer Avaliação e Integridade

A pandemia trouxe uma série de desafios a todas as indústrias, incluindo a educação, no mundo inteiro. Já em 2017, a pesquisa “O que pensam os professores brasileiros sobre a tecnologia digital em sala de aula?”, realizada pelo Todos Pela Educação em parceria com outras instituições, revelou que mais da metade (55%) dos professores entrevistados utilizavam regularmente tecnologia na educação brasileira. Com o ensino remoto imposto pela pandemia em todos os níveis educacionais, o uso da tecnologia educacional no processo de aprendizagem se acelerou.

Diferentes soluções digitais introduzidas por diversas empresas permitiram à comunidade educacional enfrentar este período de mudança. Por isso, compartilhar boas práticas entre educadores e instituições de ensino superior é o principal objetivo do Americas Higher Education Awards, uma premiação da Turnitin, edtech reconhecida internacionalmente por garantir a integridade da educação global e melhorar significativamente os resultados do aprendizado, aberta às universidades e professores brasileiros. Seis vencedores receberão US$ 2.000,00 (cerca de R$ 10.000,00) cada um para doar à instituição de caridade ou bolsa de estudos de sua escolha.

“Ao reconhecer os educadores por suas melhores práticas no ambiente acadêmico, o Prêmio busca beneficiar a comunidade acadêmica que utiliza nossa tecnologia educacional de formas inovadoras no processo de ensino e aprendizagem. A pandemia trouxe muitos desafios para os educadores, que tiveram que adaptar e reinventar suas práticas de ensino. Em muitos casos, esses educadores tiveram que explorar um universo completamente desconhecido para eles. E toda a tecnologia utilizada para melhorar suas práticas de ensino continuará a ser utilizada mesmo após este período”, disse Rosa Elizondo, vice-presidente regional para as Américas em Turnitin.

Tecnologia e o futuro acadêmico

Novos modelos de ensino e aprendizagem são um desenvolvimento positivo para a sociedade, e as tecnologias permitem maior flexibilidade e melhoram a qualidade das práticas educacionais, beneficiando tanto os educadores quanto os estudantes. De acordo com Rosa Elizondo, a aprendizagem tornou-se mais flexível e pragmática. “As soluções de tecnologia educacional permitem um maior suporte acadêmico não só para os professores, mas também para os estudantes, ajudando-os a aprender e a criar seus melhores trabalhos originais”, acrescentou ela.

Para o Prof. Dr. Luciano Sathler, membro do Conselho Científico da Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED) e Reitor do Centro Universitário Izabela Hendrix, a integridade acadêmica é fundamental para garantir a aprendizagem e os avanços da educação. “A abundância de conteúdos disponíveis por meio do acesso à internet torna a tarefa dos educadores de garantir a integridade acadêmica e científica no ensino ainda mais complexa, tanto em cursos presenciais quanto a distância. Essa premiação colabora no sentido de disseminar uma cultura de integridade acadêmica entre estudantes, docentes e pesquisadores”.

“Hoje é mais difícil para os professores avaliar se o trabalho é original e garantir que os alunos estão realmente dominando os conceitos de que precisam para obter seu diploma. Queremos inspirar os educadores a compartilhar boas práticas e assim aprender uns com os outros, refletindo sobre o que faz sentido manter deste período de experimentação que está sendo a pandemia”, conclui Rosa Elizondo.

Inscrições para o Americas Higher Education Awards

Por meio do Prêmio Americas Higher Education Awards, a empresa espera identificar usos inteligentes e inovadores das tecnologias Turnitin na solução de desafios educacionais tanto para acadêmicos quanto para estudantes. A equipe de tecnologia educacional espera desenvolver ainda mais seus produtos com base no feedback pedagógico dos usuários das soluções, beneficiando a comunidade educacional.

Educadores e instituições podem indicar um projeto para o Turnitin Americas Higher Education Awards: Inovação em Avaliação e Integridade neste link. As candidaturas em português estão abertas até: 10 de outubro de 2021.

Histórias de sucesso de instituições de ensino superior brasileiras devem incorporar pelo menos um dos seguintes temas:

Abordagens institucionais e estratégias que promovem a inovação e a integridade na avaliação utilizando as tecnologias Turnitin. Isto inclui métodos como a inovação na correção e atribuição de notas, no uso de ferramentas de feedback e em programas de integridade acadêmica.

Resultados positivos de aprendizagem dos alunos que foram alcançados com o uso das soluções Turnitin. Os resultados podem incluir a construção de uma comunidade em sala de aula, o desenvolvimento da escrita ou quaisquer outros resultados positivos vistos nas universidades brasileiras, graças aos produtos Turnitin.

Maneiras inovadoras pelas quais as ferramentas do Turnitin foram usadas para melhorar a integridade acadêmica dos alunos, ajudando a avaliar a originalidade e apoiar a honestidade acadêmica em toda a instituição.

Website: https://www.turnitin.com/regions/americas/innovation-awards-2021-pt