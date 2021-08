Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de agosto de 2021.

Montes Claros – Entidades se unem pela recomposição da FEMC

Montes Claros – A mobilização pela recomposição da Fundação Educacional Montes Claros (FEMC) e retomada das atividades da Escola Técnica de Montes Claros avança mais um passo. Foi realizada uma audiência de mediação no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania relativa à ação de extinção da Fundação, motivada pela necessidade de preservação da Fundação como patrimônio material, histórico e afetivo de Montes Claros.

A audiência foi mediada pelo juiz Marcos Antônio Ferreira e contou com a participação do juiz titular da causa, Evandro Cangussu Melo; dos representantes das partes do processo; do presidente da Câmara Municipal de Montes Claros, vereador Cláudio Rodrigues, responsável por dar início à mobilização pela recomposição da Fundação; além de autoridades e representantes de entes do poder público e de entidades privadas.

Durante a sessão, foi aberto um amplo debate que contou com a manifestação do Pró-Reitor de Ensino do IFNMG, Ricardo Magalhães; o administrador-judicial Breno da Silva Dantas; o representante da ACI, Leonardo Lima Vasconcelos; o representante jurídico da Amams, Felipe Soares Leal; e os representantes da Adenor, Alexandre Pires Ramos e Patrícia Aparecida Guimarães, além das promotoras Danielle Cristina Barral e Renata de Andrade Santos.

Em seu pronunciamento, o vereador Cláudio Rodrigues, explicou que após aprovação em plenário da Câmara, entregou ao governador de Minas, Romeu Zema, e ao procurador-geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Jarbas Soares Junior, uma solicitação para que fosse realizado um estudo de viabilidade de incorporação do patrimônio da FEMC pelo governo federal, estadual ou municipal.

Rodrigues destacou que esta é uma demanda da comunidade de Montes Claros e de todo o Norte de Minas. “A população reconhece a importância e relevância do trabalho realizado pela FEMC e entende a necessidade de, não apenas preservar esse patrimônio, mas de dar uma destinação correta de seu uso, de forma pública, acessível e inclusiva, priorizando a formação da mão de obra de nível técnico, de forma a assegurar a sustentabilidade das indústrias que atuam na região”, completa.

Após o debate, o juiz Marcos Antônio propôs que os instrumentos e equipamentos que estão no laboratório da Fundação sejam colocados em custódia e depósito da Unimontes, e que o Município assuma a gestão patrimonial e de segurança dos prédios da Fundação. A proposta foi aceita pelo reitor da Unimontes, professor Antonio Alvimar Souza; pelo Município, através do seu procurador, Otávio Rocha Batista Machado, e pelo Ministério Público.

Sobre a FEMC

A Fundação Educacional Montes Claros (FEMC), entidade de direito privado e sem fins lucrativos, foi criada em 1976 pela Associação Comercial e Industrial de Montes Claros com a finalidade de qualificar recursos humanos, operacionais e técnicos, necessários à implantação do parque industrial norte-mineiro.

Em 1976, a FEMC iniciou as atividades da Escola Técnica, com oferta de vários cursos e com toda infraestrutura necessária, no bairro Alto São João, no local onde, antes, funcionava a escola municipal Marcelina Lopes. Em 2002, a FEMC criou a Faculdade de Ciência e Tecnologia de Montes Claros (Facit), oferecendo cursos superiores na área de Engenharia. Em 2020, por decisão do Conselho de Administração, foi declarado o encerramento das atividades da FEMC.

Por JERUSIA ARRUDA