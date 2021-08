Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de agosto de 2021.

Montes Claros – V Congresso Nacional e I Internacional de Oncologia da Associação Presente

Montes Claros – O novo normal já está aí! Foi necessário nos adaptarmos para que nossas atividades não parassem. Desde 2020, com a eclosão da pandemia do coronavírus, a Associação Presente tem se conciliado para que seus eventos e realizações não deixassem de acontecer e, pelo segundo ano consecutivo, realizará o renomado e tradicional Congresso de Oncologia, concretizado desde 2017. Neste ano, em específico, abrangeu suas expectativas e realizará a primeira edição internacional deste, fazendo com que o evento se torne cada vez mais benéfico aos seus congressistas, além de completo.

Mais de 30 palestrantes de renome nacional e internacional ministrarão as mesas do congresso. Assuntos como Câncer de Mama, Câncer de Ovário, Tumores de Trato Intestinal, Câncer de Cabeça e Pescoço, Câncer de Próstata, Tumores e Metástases Cerebrais e Advocacy serão discutidos nas valiosas mesas do congresso, além de um dia inteiro de debates voltados aos cuidados paliativos, grande tema investido nesta edição.

O Congresso de Oncologia da Associação Presente realizar-se-á nos dias 26, 27 e 28 de agosto e a conterrânea montes-clarense e Presidente da Associação Presente, a Médica Oncologista Drª. Priscila Miranda, convida a todos os universitários, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, demais profissionais da área da saúde, advogados, pacientes oncológicos e paliativos e todos os leitores deste para participarem deste evento fruto de nossa terra.

Participe conosco deste evento que agregará conhecimento e informação de um assunto tão importante. Seja Presente! Para mais informações acesse: www.congressooncologia.com.br ou ligue 3213-4296.