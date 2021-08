Como criar uma estratégia de marketing de conteúdo para a empresa

Compartilhe Facebook

* Por: - 23 de agosto de 2021.

Rio de Janeiro, RJ 23/8/2021 –

Rodrigo Darzi, especialista em marketing da Agência IMMA, explica como criar um plano de marketing de conteúdo para a marca.

O marketing de conteúdo é um fator importante para o sucesso de qualquer negócio. Ele pode ser usado para alcançar e construir uma conexão com o público-alvo, sendo a maneira mais eficaz para tal objetivo.

Isso porque o conteúdo oferece uma oportunidade para a empresa revelar a personalidade, transmitir a mensagem e se conectar com os clientes.

Ou seja, o marketing de conteúdo deve estar no centro da estratégia de uma empresa, pois trabalha lado a lado com todas as outras atividades de marketing de uma empresa, incluindo SEO, mídia social, campanhas de e-mail e iniciativas de vendas.

Por isso, Rodrigo Darzi, especialista em marketing da Agência IMMA, explica como criar uma estratégia de marketing de conteúdo para a marca.

A primeira dica dada por Rodrigo é definir os objetivos de negócios e segmentos de mercado-alvo. Para ele, os objetivos de negócios são os meios pelos quais as empresas podem medir seu sucesso e saber como está seu desempenho.

“Os segmentos de mercado-alvo são os tipos de pessoas que uma empresa está tentando alcançar com seu produto ou serviço. Isso inclui informações demográficas, dados psicográficos e padrões de comportamento desses mercados-alvo”, explica Darzi.

Seria difícil encontrar qualquer empresa que não estivesse competindo com outra pessoa. É por isso que conhecer os concorrentes pode levar à criação de uma estratégia de conteúdo eficaz. E essa é a segunda dica dada pelo especialista.

Segundo ele, uma análise importante do concorrente é um processo em que se analisa os pontos fortes e fracos do concorrente para entender o que ele faz bem e o que faz mal.

“Ao analisar seus pontos fortes e fracos, os profissionais de marketing podem trabalhar para descobrir o que os torna únicos, para que possam criar uma vantagem competitiva para seus próprios negócios”, afirma o especialista.

Na indústria de marketing digital, uma estratégia precisa estar em vigor antes que você possa executá-la. A estratégia de conteúdo é a espinha dorsal de todo o seu plano de marketing.

Por isso, Rodrigo indica a contratação de uma agência de marketing digital, que ajudará a traçar este planejamento de conteúdo com mais assertividade.

Website: https://www.agenciaimma.com.br/