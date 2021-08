Estratégias de SEO ganham cada vez mais espaço dentro do Marketing Digital

Compartilhe Facebook

* Por: Adilson Cardoso - 23 de agosto de 2021.

São Paulo – SP 23/8/2021 – A aplicação das estratégias de SEO deve ser prioridade para as empresas, uma vez que os buscadores da internet mantêm seus algoritmos em constantes atualizações

Processo tem foco no tráfego orgânico dos motores de busca, como o Google, e aplica técnicas voltadas para sites, blogs e e-commerces que buscam aumentar e qualificar a audiência on-line; no Brasil, estratégia é usada por 62,6% das empresas brasileiras

Se uma boa localização é um requisito fundamental para o sucesso comercial de um estabelecimento, a recíproca é verdadeira para lojas, empresas e outras instituições abrigadas no meio digital. A alta frequência de público em um ambiente seguro e acolhedor pode ser determinante para que uma casa de comércio atraia seus consumidores e tenha sucesso financeiro – da mesma maneira, um site com uma boa localização nas páginas de busca (sobretudo no Google, que concentra 97% das pesquisas no Brasil, segundo a plataforma StatCounter) tem um potencial muito maior de acesso do que aqueles que ficam “escondidos” na web.

Sendo assim, tem ganhado força no Marketing Digital a estratégia que possibilita justamente o melhor posicionamento de sites em pesquisas: o SEO (Search Engine Optimization) – “Otimização para Mecanismos de Busca”, em tradução livre. O processo foca no tráfego orgânico dos motores de busca e aplica técnicas voltadas para sites, blogs e e-commerces que buscam aumentar e qualificar a audiência on-line para, entre outras metas, vender mais.

Para se ter uma ideia da relevância de uma boa localização de uma página web em um resultado de busca, cerca de 31% dos cliques vão para o primeiro resultado do Google, que tem até 10 vezes mais chances de receber cliques do que o décimo colocado, de acordo com estudo recente divulgado pela Backlinko, empresa de treinamento e pesquisa em SEO.

Outro estudo, conduzido pelas empresas SparkToro e SimilarWeb a partir da análise de aproximadamente 5,1 trilhões de buscas feitas no Google no ano de 2020, revelou que em 64,82% das pesquisas feitas no Google, os usuários não clicam em nenhum resultado – de todas as buscas analisadas, apenas 33,59% delas resultaram em algum clique orgânico, que é algo proporcionado pela inserção das estratégias de SEO em um site.

Acompanhando as alterações dos algoritmos dos mecanismos de busca

Entre as principais estratégias de SEO utilizadas dentro do Marketing Digital estão: o desenvolvimento de um conteúdo exclusivo, segmentado para um público específico; o “link building”, que consiste em adquirir backlinks (links de outros sites apontando para o seu); a navegação segura, prazerosa e funcional para o usuário, chamada de UX ou “User Experience” (“Experiência do Usuário”, em português); e, por fim, o uso de palavras-chaves, que farão o algoritmo do Google encontrar o conteúdo e selecioná-lo como sugestão de resposta a uma dúvida ou dor dos usuários.

Para Rodrigo Mendes, CEO da VPC Digital, empresa de Marketing Digital focada em otimização de sites, “a aplicação das estratégias de SEO deve ser prioridade para as empresas, uma vez que o Google e os demais buscadores da internet mantêm seus algoritmos em constantes atualizações”.

O executivo cita o exemplo da mais recente inovação no mecanismo de busca do Google, que deve gerar ainda mais relevância para as ferramentas de SEO nos sites. “A experiência do usuário passou a ganhar um peso ainda maior dentro deste algoritmo, com a velocidade, a interatividade e a estabilidade visual de um site tendo mais valor”, afirma.

Ter um melhor resultado em uma pesquisa do Google, segundo Mendes, gera autoridade e notoriedade quase que imediata para empresa, fortalecendo a marca, atingindo mais clientes, ganhando credibilidade e fidelizando os clientes. “Nos dias de hoje, ter uma boa presença nos meios digitais é garantir a sobrevivência do negócio”.

Uma pesquisa realizada em 2018 nos Estados Unidos pela WordStream revelou que a estratégia de SEO já é a segunda mais utilizada dentro das ações digitais em empresas de pequeno e médio porte, com 79% de adesão, atrás apenas da utilização de anúncios – no Brasil, as técnicas de SEO são usadas por 62,6% das empresas brasileiras, de acordo com pesquisa da empresa IAB Brasil.

