Cresce procura por tratamentos ortodônticos com alinhadores estéticos

23 de agosto de 2021

Recife, PE 23/8/2021 – As pessoas se incomodam com os aparelhos fixos por vários motivos. Além do visual carregado por conta dos metais, eles quebram com mais facilidade

Popularmente conhecidos como aparelhos invisíveis, alinhadores garantem mais higiene, praticidade e resultados mais rápidos para o paciente

Por muito tempo, alinhar os dentes para ter um sorriso mais harmônico foi sinônimo de anos de tratamento, muitas vezes dolorosos, através do uso dos tradicionais aparelhos fixos, feitos de metal com borrachas coloridas e elásticos. Com o passar dos anos, novas técnicas foram desenvolvidas, trazendo mais modernidade e sofisticação para a ortodontia. Um dos exemplos desse avanço é o alinhador estético, popularmente conhecido como aparelho invisível.

A novidade vem movimentando o segmento de ortodontia em todo o mundo. Segundo levantamento da Technavio, o mercado de “ortodontia invisível” deve crescer, em média, cerca de 12% nos próximos anos e uma das principais razões para este crescimento é, justamente, a busca por alinhadores estéticos. Outra pesquisa, conduzida pela consultoria Radiant Insights, reforça o crescimento da busca por aparelhos invisíveis em diversos países, apontando razões como a busca por melhorias estéticas e o crescimento da procura por cuidados odontológicos principalmente entre a população de terceira idade.

Em ambas as pesquisas, é apontado que os continentes americanos – América do Sul, Norte e Central – lideraram o mercado de ortodontia invisível, o que demonstra o potencial de crescimento desta inovação inclusive no Brasil. Segundo o ortodontista Saulo Fernandes, franqueado da Ortoestética em Mossoró, no Rio Grande do Norte, o principal diferencial para os pacientes dos aparelhos invisíveis é o fato de serem esteticamente mais favoráveis, além de removíveis.

“As pessoas se incomodam com os aparelhos fixos por vários motivos. Além do visual carregado por conta dos metais, eles quebram com mais facilidade, dificultam a alimentação, machucam o interior da boca, entre tantos outros. Com o aparelho estético, você remove quando quiser e consegue comer sem restrições”, explica. Além disso, os alinhadores facilitam a higiene bucal, já que não possuem braquetes coladas aos dentes, diminuindo a possibilidade do aparecimento de cáries ou desenvolvimento de doenças periodontais.

“Outra grande vantagem é a previsibilidade do tratamento. Além de ser duas vezes mais rápido do que o aparelho convencional de metal, o paciente vai saber, logo de início, por quanto tempo usará o alinhador estético e como ficará o resultado. Seu uso também requer menos idas ao dentista para manutenção. Para quem tem o dia a dia corrido, essa praticidade faz a diferença, além de baratear os custos para o cliente”, completa o ortodontista da Ortoestética.

A previsibilidade é possível pois todo o planejamento para a correção do sorriso com o aparelho estético é feito por meio de um escaneamento personalizado digital da arcada dentária do paciente, substituindo a técnica de moldagem convencional feita com gesso. Para tanto, é utilizado um scanner intraoral que captura uma imagem em 3D com o máximo de precisão. Com base nas informações obtidas com o uso deste equipamento, o ortodontista consegue já simular como ficará o sorriso do paciente e solicita a confecção de uma série de alinhadores personalizados que serão utilizados durante todo o tratamento.

