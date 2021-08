CETI-RS se reúne com vereador para debater Sandbox POA

Compartilhe Facebook

24 de agosto de 2021.

24/8/2021 –

Conselho das Entidades de Tecnologia da Informação do Rio Grande do Sul (CETI-RS) se reunirá com vereador para debater as regras para a constituição e normas gerais de funcionamento de ambiente regulatório experimental (Sandbox) no Município de Porto Alegre

O Conselho das Entidades de Tecnologia da Informação do Rio Grande do Sul (CETI-RS) se reunirá com o vereador Felipe Camozzato (NOVO) no próximo dia 24, às 15h, em reunião online para debater as regras para a constituição e normas gerais de funcionamento de ambiente regulatório experimental (Sandbox) no Município de Porto Alegre.

Essa proposta do Projeto de Lei nº 302 (2021), de autoria do próprio Camozzato, define Sandbox regulatório como o conjunto de condições especiais simplificadas para que as pessoas jurídicas participantes possam receber autorização temporária dos órgãos e das entidades com competência de regulamentação setorial, a fim de desenvolver modelos de negócios inovadores e testar técnicas e tecnologias experimentais.

Para o presidente do CETI-RS, Rafael Krug, que também preside o SEPRORGS, o ambiente regulatório experimental proposto tem como objetivo permitir que organizações possam testar seus produtos e serviços com maior rapidez, especialmente em seus anos iniciais. “Iniciativas desse tipo já são comuns em outros municípios do Brasil, tais como Blumenau e João Pessoa”, revela.

Além disso, Krug explica que é relevante as entidades de TI trabalharem unidas para reforçar as empresas no mercado. “Hoje, existe um distanciamento entre as pautas das entidades, por gargalo de comunicação, e pretendemos trabalhar para solucionar isso”, destaca.

Fundado em 2004 por entidades como SEPRORGS, Assespro-RS, InternetSul, Sucesu-RS e Softsul, entre outras, o CETI-RS é uma plataforma de articulação e representatividade dos interesses do setor de Tecnologia do Rio Grande do Sul.