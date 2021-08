Dicas de como escolher o influenciador certo para a marca

Compartilhe Facebook

* Por: - 24 de agosto de 2021.

Rio de Janeiro, RJ 24/8/2021 –

Rodrigo Darzi, especialista em marketing da Agência IMMA, explica as principais dicas para escolher o influenciador ideal para a empresa.

O marketing de influência é uma das partes mais importantes da estratégia de negócios de qualquer empresa. É uma estratégia de marketing eficaz que explora o poder de pessoas influentes para promover um produto.

Essa técnica poderosa é usada para que os profissionais de marketing façam sua empresa ser notada e atraiam novos clientes. Ela pode ter efeitos positivos nas mídias sociais, aumentar o envolvimento no site e direcionar o tráfego para as lojas físicas.

Por conta do tamanho sucesso, Rodrigo Darzi, especialista em marketing da Agência IMMA, explica quais são as principais dicas para escolher o influenciador ideal para a empresa.

Para Darzi, a primeira dica é ficar atento ao conteúdo do influenciador, que deve corresponder ao que a empresa oferece.

“O conteúdo do influenciador precisa ser focado no que a empresa está vendendo, para que ele possa promovê-lo com sucesso. Se alguém está tentando anunciar algo que não se alinha com o que está sendo vendido, será muito difícil para ele obter qualquer tração”, afirma.

A segunda dica dada pelo especialista é que se observe os dados demográficos e as mídias sociais dos influenciadores.

“A demografia de um influenciador pode variar de etnia a sexo, idade e nível de escolaridade. É importante que as marcas observem os dados demográficos desses influenciadores para que possam criar uma campanha de marketing que corresponda ao seu público-alvo”, aponta Rodrigo.

Por último, Darzi acredita que uma agência de marketing digital deve ser capaz de ajudar a identificar o influenciador certo para a marca.

“Uma agência de marketing digital saberá qual influenciador seria o melhor para sua campanha, com base nas metas e no orçamento da campanha. Uma boa agência de marketing digital será capaz de ajudá-lo a estabelecer uma conexão emocional com os consumidores, integrando os influenciadores certos em suas campanhas de marketing”, conclui.

Website: https://www.agenciaimma.com.br/