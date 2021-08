Procura por cursos EAD cresce e impulsiona escolas

Compartilhe Facebook

24 de agosto de 2021.

Sorocaba/SP 24/8/2021 – A plataforma EAD para escolas funciona como um ambiente virtual que conecta aluno e instituição, permitindo o aprendizado eficaz à distância.

Somente no Google, o interesse por cursos online cresceu em 130%.

A plataforma EAD para escolas funciona como um ambiente virtual que conecta aluno e instituição, permitindo o aprendizado eficaz à distância. Uma boa plataforma EAD para escolas permite a total personalização, para que a identidade visual da plataforma seja condizente com a proposta da escola.

Permitindo que o aluno se sinta integrado à instituição, mesmo que nunca tenha ido até uma unidade física da escola. Em cenário de constante busca pelo ensino remoto, a plataforma EAD para escolas se tornou um investimento muito procurado pelas instituições.

Afinal, uma plataforma EAD é um mecanismo de se aproximar de alunos em todo o país, aproveitando 365 dias para vender cursos, estando com um catálogo sempre organizado e que de fato enriquece o currículo dos alunos. Usar uma boa plataforma EAD para escolas e ferramentas de marketing digital são estratégias cada vez mais comuns para as escolas, que visam aproveitar o boom dos cursos EAD.

Plataforma EAD para escolas se conectarem aos potenciais alunos

A crença de que o ensino EAD não tem qualidade é parte do passado. Atualmente, existem mais de 2,9 milhões de alunos em plataformas digitais educacionais, dado que foi revelado pelo censo da Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED). Além disso, a tendência é que o formato de ensino à distância seja cada vez mais adotado. Possibilitando que as pessoas continuem sua formação de acordo com a disponibilidade de tempo, tendo praticidade de estudar EAD.

A Classpert, que é um buscador de cursos online usado em todo o mundo, registrou aumento de 37% de pesquisas em seu site durante o período de março e junho de 2020, comparando com o ano anterior.

Diversos assuntos geram interesse por parte das pessoas que pesquisaram: ciências da computação, saúde, bem-estar e negócios, são as áreas de maior interesse nas pesquisas feitas através do buscador Classpert.

A tendência é que nos próximos anos exista uma demanda contínua na busca por formações e cursos livres no modelo EAD. Por isso, as escolas que investem atualmente em plataforma EAD de qualidade tendem a apresentar uma boa performance na venda de seus cursos.

Essa tendência de crescimento na busca por cursos à distância já se apresentava desde o início de 2020, no entanto, a pandemia acelerou a busca. Somente no Google, o interesse por cursos online de qualidade cresceu em 130%.

É hora ideal de investir e modernizar as escolas?

Diante de tamanho crescimento no setor, as escolas que se modernizam e investem em plataforma EAD para escolas, ou seja, específicas para atender esse nicho, se destacam. Tendo em vista que, uma plataforma EAD para escolas possibilita a total personalização de toda sua parte visual. Bem como contribui para que a variedade de conteúdos oferecidos pela escola seja significativa.

Mesmo quando a escola não tem muitos cursos em seu catálogo, poderá oferecer aos alunos os cursos de qualidade que são produzidos pela própria plataforma EAD. Aumentando o leque de opções para quem chega até seu site, o que possibilita vendas diárias de cursos com a chancela de qualidade da escola.

Para além disso, um catálogo variado de cursos possibilita a fidelização dos alunos, que reconhecem a qualidade de cada material e podem optar por fazer outros cursos na mesma plataforma. Ter uma plataforma EAD que vende cursos em todo o país, tendo alunos que se formam com total qualidade, recebem seus certificados e complementam seus currículos, permite melhores vendas para a escola e bons resultados para todos os envolvidos no processo.

Treinamento corporativo por meio de plataformas EAD

Outro fator positivo para instituições de ensino que investem na plataforma EAD para escolas é justamente a demanda por treinamento de equipes profissionais. Com a pandemia, houve a necessidade de home office, obrigando as empresas a se adaptarem, sem abrir mão de investimentos no treinamento de seus profissionais.

A solução encontrada pela maior parte das empresas foi optar por ensino à distância, visando ao treinamento de suas equipes. E isso possibilitou que os próprios profissionais se interessassem por essa modalidade de ensino.

Afinal, para muitos, o contato com uma plataforma EAD se iniciou através dessa iniciativa das empresas, abrindo um leque de oportunidades para seus profissionais, que após experimentarem a formação online, podem se interessar por cursos livres e aproveitar o momento em casa para melhorar ainda mais o próprio currículo.

O estudo EAD minimiza custos para os alunos

Quando a escola se digitaliza através de uma plataforma EAD, consegue oferecer cursos de qualidade para seus alunos em qualquer lugar do país. E isso é benéfico até mesmo para aqueles que perderam seus empregos e precisam voltar a estudar para atualizar o currículo e disputar vagas de emprego.

Muitos empregos foram perdidos por causa da pandemia, ocasionando a necessidade de uma grande massa de pessoas voltarem a estudar, mas com baixo custo. E o ensino EAD oferece justamente a redução de investimento necessário para que o aluno estude. Tendo em vista que não é preciso se deslocar, as mensalidades são mais acessíveis e o aluno dita o ritmo de aprendizado.

Todas essas características fazem da plataforma EAD uma opção para que escolas possam se modernizar, investindo no mundo EAD para atrair novos alunos e aproveitar o momento em que o mercado está aquecido.

Segundo Luís Eduardo Galli, CEO da CGD Tecnologia Educacional (Empresa de tecnologia educacional com mais de 25 anos no mercado nacional), ao iniciar utilizando uma plataforma EAD especializada para escolas, a escola inicia seu processo de digitalização com resultados mais significativos.

