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Polícia procura suspeito de agressão após briga de trânsito no Centro de Montes Claros
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Polícia procura suspeito de agressão após briga de trânsito no Centro de Montes Claros

Jornal Montes Claros 21 de maio de 2026

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Confusão entre motoristas terminou com vítima ferida por objeto cortante na rua Juca Prates.

Notícias Montes Claros — A Polícia Militar procura pelo autor de uma agressão registrada na manhã desta quarta-feira (20), após uma briga de trânsito na rua Juca Prates, no Centro da cidade. A vítima foi atingida com um objeto cortante durante o desentendimento entre dois motoristas.

De acordo com a PM, os condutores discutiram enquanto estavam em veículos diferentes. Durante a confusão, um dos motoristas desceu de um carro prata portando um objeto cortante e feriu o outro homem.

A vítima recebeu atendimento de uma equipe do SAMU e foi encaminhada para um hospital da cidade. O estado de saúde não foi informado.

Uma mulher, que estava como passageira de um dos veículos envolvidos, também desceu do automóvel durante a ocorrência.

Após o crime, o suspeito fugiu do local e segue sendo procurado pela Polícia Militar. A ação foi registrada por câmeras de monitoramento e, segundo a corporação, a ocorrência segue em andamento, com novas informações podendo ser divulgadas.

O caso reforça a necessidade de prudência no trânsito e destaca o papel das câmeras de monitoramento como apoio às investigações policiais.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações da Polícia Militar

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