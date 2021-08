Blockchain no Varejo e Bens de Consumo é o tema da 5ª edição do evento “Quando os presidentes se encontram”

Encontro 100% digital organizado pela Gouvêa Academy, braço de educação corporativa do Ecossistema Gouvêa, ocorre no dia 25 de agosto, nessa oportunidade com apoio do BRI

Os executivos Douglas Heintzman (Blockchain Project Expert do BRI) e Dale Christie (Blockchain Strategist da FEDEX) são os principais convidados da 5ª edição do evento “Quando os presidentes se encontram” promovido pela Gouvêa Academy, braço de educação corporativa do Ecossistema Gouvêa, ocorre no dia 25 de agosto, nessa oportunidade com apoio do BRI.

O evento digital é parte do terceiro ciclo do Programa de Desenvolvimento Estratégico em Consumo e Varejo elaborado pela Gouvêa Ecosystem e trata-se de um conjunto de ações educativas voltadas para a capacitação de líderes de negócios, com o objetivo de torná-los agentes de transformação e mudanças que o país necessita.

Nesta ocasião, grandes varejistas brasileiros vão compreender as aplicações do Blockchain além da tecnologia, mas também como processo, cultura organizacional e modelo de negócio, especialmente quando aplicada no segmento de consumo e varejo.

O debate ganha proporção com a abordagem de aspectos relevantes que permeiam a tecnologia como: Blockchain e LGPD; Start Contracts como ferramentas de eficiência das cadeias de suprimentos; Tokenização de programas de fidelidade e a eficácia nos modelos, criando valor para as marcas e para o cliente, entre outros.

“O uso do Blockchain pelo varejo transcende as habituais percepções de aplicações no setor financeiro. Por isso hoje é importante analisar, discutir e considerar essas alternativas”, afirma Marcos Gouvêa de Souza, fundador e diretor-geral da Gouvêa Ecosystem.

Afinal, o que é Blockchain?

Blockchain é a famosa tecnologia por trás do Bitcoin, que permite não só a transação de criptomoedas, mas a validação de dados para autenticar documentos e a troca de informações criptografadas, rastreáveis e invioláveis. Realiza o envio e recebimento direto de informações entre pessoas, pela internet, com o mais alto nível de segurança e tem, como grande vantagem, a possibilidade de fazer transações sem necessidade de intermediários, tornando o processo mais ágil e barato.

Para os especialistas no assunto, neste cenário é importante estar atualizado sobre o que há de mais vanguarda e inovador no mercado em termos de Blockchain sob a ótica de tecnologia, da mudança de comportamento, dos processos organizacionais, governança e regulamentação.

Por isso, o debate entre os varejistas prossegue no dia 26 de agosto e conta com a presença de nomes relevantes no mercado como Luís Calado (Presidente ABCripto 2018-2019), George Marcel Metanal (Especialista do Departamento de Pesquisa e Inovação do Bradesco), Solange Gueiros (Desenvolvedora Blockchain com foco em Bitcoin, Ethereum e Smart Contracts), Dra. Renata Baião (Juíza de Direito do TJSP, coordenadora adjunta do Núcleo de Direito Digital da Escola Paulista da Magistratura e pesquisadora do Blockchain Research Institute Brasil), André Salem (Founder da Blockforce), Manoel Belém (Associate Founder da eT0K3n) e Ricardo Azevedo (CEO da Tribeca Invest).

O ciclo educativo ocorre de acordo com a seguinte programação:

25/08 (das 18h às 20h) – evento online e interativo, com palestra sobre “Como a Blockchain está mudando o mundo dos negócios?”, ministrada por Douglas Heintzman (Blockchain Project Expert do BRI) e “Impactos das tecnologias no varejo pós pandemia”, proferida por Dale Christie (Blockchain Strategist da FEDEX).

26/08 (das 8h30 às 13h) – imersão no tema com a palestra “As oportunidades do Blockchain para o Varejo”, ministrada por Luiz Calado (Presidente da ABCripto 2018-2019), e apresentações dos painéis “Eficiência na gestão da cadeia de suprimentos e fluxos financeiros” e “Eficácia no modelo, criando valor para as marcas e para o cliente”. Dentro desses panoramas, serão abordados assuntos como “Transformação da indústria financeira com Blockchain na visão do Bradesco”; “Smart Contracts como ferramentas de eficiência das cadeias de suprimentos”; “Blockchain e LGPD”; “Caso Fundação C&A combate trabalho escravo”, “Tokenização de programas de fidelidade” e “Rastreio da cadeia de suprimentos”.

Realizadores

A Gouvêa Ecosystem é composta por 17 empresas dedicadas a apoiar e promover a evolução dos negócios em 4 verticais: Consultoria, Serviço, Solução e Relacionamento. Membro do Ebeltoft Group – consórcio global com 18 empresas de consultoria especializadas em varejo e consumo em 22 países.

O BRI é o maior instituto de pesquisa sobre Blockchain hoje no mundo, subsidiado por grandes empresas como IBM e Fedex. O instituto foi fundado por Don Tapscott, pesquisador, futurista e autoridade mundial no assunto. A matriz fica no Canadá e Carl Amorim é o presidente e detentor da marca no Brasil.

