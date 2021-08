Harmonização facial é utilizada como tratamento preventivo contra o envelhecimento da pele

Compartilhe Facebook

24 de agosto de 2021.

São Paulo 24/8/2021 – Os tratamentos “Anti-aging” hoje dão lugar aos “Pró-Aging” que são procedimentos estéticos para cuidar da pele de uma maneira saudável

Dra. Priscilla Martelli indica procedimento para amenizar os efeitos com a passagem dos anos.

Atualmente, com o advento das tecnologias e a evolução dos materiais e técnicas voltados aos tratamentos de harmonização facial é possível envelhecer bem. Os tratamentos “Anti-aging” hoje dão lugar aos “Pró-Aging” que são procedimentos estéticos para cuidar da pele de uma maneira saudável minimizando os efeitos do tempo.

Existem tratamentos capazes de repor os nutrientes que a pele perde com o passar dos anos e que geram o envelhecimento. É fundamental atuar tanto no sentido preventivo, quanto no sentido reparador.

E quais são os tratamentos indicados?

Segundo a Dra Priscilla Martelli, especialista em Harmonização e Rejuvenescimento Facial, para repor o volume perdido são utilizados preenchimentos faciais. Atualmente o material mais seguro para a realização dos preenchimentos consiste no Ácido Hialurônico, uma substância presente no organismo humano e por isso o risco de alergia ou rejeição é infinitamente pequeno e pode ser aplicado em sobrancelhas, lábios, maçãs do rosto, nariz, mandíbula e mento.

Para amenizar as rugas e linhas de expressão é utilizada a toxina botulínica (botox), uma substância que paralisa a musculatura e impede a formação de rugas e linhas de expressão. As principais áreas de aplicação da toxina botulínica são testa, glabela, sorriso com exposição gengival, queixo, músculos da mastigação e pescoço. A flacidez da pele pode ser controlada pelos bioestimuladores, fios faciais e as tecnologias como ultrassom microfocado, radiofrequência e lasers, que podem ser usados em toda a face.

Além desses tratamentos existem os cosméticos e nutracêuticos que têm um papel fundamental e auxiliam os tratamentos potencializando os resultados. Dependendo do grau do envelhecimento, eles podem ser realizados semestralmente, anualmente ou a cada 2 anos. Para garantir um resultado natural, sem riscos de intercorrências e satisfatório, um especialista na área deve ser consultado.

