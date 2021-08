XVIII Seminário Internacional CPC debate evolução dos fatores EESG e reflexos na contabilidade

Compartilhe Facebook

A FACPC (Fundação de Apoio ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis) realizará, em 01 e 02 de setembro de 2021, o XVIII Seminário Internacional CPC – Normas Contábeis Internacionais, por meio de plataforma digital fechada.

O XVIII Seminário Internacional CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) debaterá, no segundo painel, em 01 de setembro de 2021, das 10:40 às 12:10, o tema “EESG – Evolução e reflexos na contabilidade”.

O EESG é a sigla em inglês para Meio Ambiente, Social e Governança, acrescida da dimensão Econômica. O painel será moderado por Vania Borgerth, Coordenadora da CBARI (Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado) e Board Member do IIRC (International Integrated Reporting Council), e terá como palestrantes: Alexei de Bona, Gerente Executivo de Controladoria do Banco BV; e Marta Pinheiro, Diretora Executiva de ESG e Desenvolvimento de Negócios da XP Inc.

Jorge Gil, Presidente do GLENIF/GLASS (Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera / Group of Latin American Accounting Standard Setters), realizará a palestra de encerramento do primeiro dia do evento, em 01 de setembro de 2021, das 12:10 às 12:40.

Programa – O programa do XVIII Seminário Internacional CPC – Normas Contábeis Internacionais tem o objetivo de proporcionar uma visão prática do atual estágio de adoção das normas internacionais de relatórios financeiros no Brasil.

Para mais informações sobre a Programação do XVIII Seminário Internacional CPC, basta acessar:

http://www.eventos.facpc.org.br/programacao/XVIIISeminarioCPC

CPC – O CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) é formado por: ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas); APIMEC BRASIL (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais); B3 (Brasil, Bolsa, Balcão); CFC (Conselho Federal de Contabilidade); FIPECAFI (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras); e IBRACON (Instituto dos Auditores Independentes do Brasil).

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis foi criado com o objetivo de estudar, preparar e emitir pronunciamentos técnicos sobre procedimentos de contabilidade e divulgar informações para permitir a emissão de normas pelas entidades reguladoras brasileiras, objetivando centralizar e uniformizar o processo de produção, levando sempre em conta a convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais.

A coordenação do evento está a cargo de: Edison Arisa; Eduardo Flores; Eliseu Martins; Guillermo Braunbeck; Haroldo R. Levy Neto; Nelson Carvalho; e Verônica Souto Maior.

O XVIIII Seminário Internacional CPC tem apoio institucional: ABEL; ABRACICON; ABRACONEE; ABRAPP; ABVCAP; AMEC; ANBIMA; ANCEP; ANCORD; ANEFAC; CRA-SP; CRC-SP; FEA-RP/USP; FEA-SP/USP; FECONTESP; FGV – Instituto de Finanças; IBEF-SP; IBGC; IBRI; SESCON-SP; SINDCONT-SP; e SINDICONT-Rio.

O evento conta com os patrocínios: Master (Ânima Educação; B3 – Brasil, Bolsa, Balcão; Deloitte; KPMG; PwC; e SMS Latinoamérica); Sênior (Cielo; EY; Grant Thornton; Klabin; e Power Financial); e Pleno (Assaí Atacadista; FBC – Fundação Brasileira de Contabilidade; Febraban; Luz Publicidade; Parker Russell; Cocurullo Contabilidade; e Wulaia Consultoria e Treinamento).

Apoios de Divulgação: Acionista.com e Revista RI.

Os participantes terão créditos nos programas de Educação Profissional Continuada: APIMEC (2 créditos); CFC/CRCs (8 pontos); e IBGC (3 créditos).

Evento: XVIII Seminário Internacional CPC – Normas Contábeis Internacionais

Datas: 01 e 02/09/2021 (quarta e quinta-feira)

Horário: 08:20 às 12:40

Local: evento on-line em plataforma digital fechada

Para inscrições e mais informações sobre o XVIII Seminário Internacional CPC, basta acessar:

http://www.eventos.facpc.org.br/home/XVIIISeminarioCPC

