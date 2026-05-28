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Câmara Municipal debate saúde mental materna em Montes Claros
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Jornal Montes Claros 28 de maio de 2026

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Audiência pública discutiu desafios, políticas de acolhimento e fortalecimento da assistência às mães no período gestacional e pós-parto.

Montes Claros, 28 de maio de 2026 — A Câmara Municipal de Montes Claros realizou, nesta quinta-feira (28/5), uma audiência pública dedicada à saúde mental materna no período gestacional e pós-parto. A reunião, proposta pela vereadora Maria Helena Lopes (MDB), reuniu representantes do poder público, profissionais da saúde e convidados para debater políticas de acolhimento e fortalecimento da rede de assistência às mães.

Principais pontos debatidos

  • Maria Helena Lopes (MDB): destacou a Lei nº 5.632/2023, que instituiu o Maio Furta-Cor, e defendeu transformar a legislação em ações efetivas.
  • Priscila Batista Almeida (Secretária de Planejamento): sugeriu criação de pré-natal mental e acompanhamento psicológico e psiquiátrico no pré e pós-parto.
  • Márcia Cristina (obstetra e ginecologista): ressaltou a importância da assistência profissional e apoio familiar.
  • Mauro Miranda (psicólogo perinatal): reforçou que a saúde mental materna deve ser responsabilidade compartilhada entre mãe, parceiro, sociedade e rede de assistência.
  • João Alves (subsecretário de Saúde): destacou a necessidade de fortalecer o SUS no atendimento às mulheres.
  • Professora Iara Pimentel (PT): chamou atenção para o sofrimento vivido por mulheres negras no pré e pós-parto.
  • Daniel Dias (PCdoB): defendeu mais investimentos em saúde mental e ampliação do número de psicólogos e psiquiatras na rede pública.
  • Soter Magno (PSD): alertou que leis precisam ser efetivamente executadas.
  • Graça da Casa do Motor (União): destacou dificuldades financeiras e falta de apoio familiar como fatores que impactam a saúde mental.
  • Cláudio Rodrigues (Cidadania): apresentou encaminhamentos sobre licença-paternidade e atualização da legislação.

Encaminhamentos

Ao final da audiência, a vereadora Maria Helena Lopes informou que solicitará a reformulação da Lei nº 5.632/2023 e a criação de uma rede de atendimento às mulheres no pós-parto, por meio das UBSs e ESFs de Montes Claros.

Sobre o Maio Furta-Cor

O Maio Furta-Cor é uma campanha dedicada à conscientização sobre a saúde mental materna, realizada ao longo do mês de maio.

  • Busca incentivar o cuidado e ampliar o debate.
  • Estudos apontam que mais de 25% das mães brasileiras apresentam sintomas de depressão após o parto.
  • Promove diálogo, acolhimento e fortalecimento de políticas públicas voltadas às mulheres.

O debate realizado na Câmara Municipal de Montes Claros reforça a urgência de políticas públicas voltadas à saúde mental materna, reconhecendo os impactos da gestação e do pós-parto na vida das mulheres e de suas famílias.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Arthur Amorim Jr. – com informações da Câmara Municipal

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