Grupo Rodonaves lança programa para incentivar reeducação alimentar dos colaboradores

* Por: - 26 de agosto de 2021.

Ribeirão Preto, SP 26/8/2021 –

Profissionais irão receber acompanhamento com nutricionista para melhorar hábitos alimentares

Manter uma alimentação saudável é essencial para uma vida melhor. Pensando na saúde dos colaboradores, o Grupo Rodonaves, que atua no setor de transportes e logística, acaba de lançar o Programa de Nutrição Rodonaves Reequilíbrio, que visa à melhoria na qualidade de vida, por meio de iniciativas de reeducação alimentar, com atendimentos individuais e em grupo.

A ação será conduzida pela nutricionista Milena Barbon, que realizará o atendimento online com os colaboradores. Ao todo, serão oito grupos com 15 colaboradores em cada equipe, que passarão por acompanhamento nutricional com o objetivo de melhorar hábitos alimentares e prevenir doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, entre outras.

Os encontros serão quinzenais com duração de uma hora. Será possível acompanhar sugestões de cardápios, dicas de como manter uma alimentação saudável, a importância de refeições equilibradas e os benefícios de alimentos como frutas e verduras. Além disso, os grupos participarão de desafios que deverão ser cumpridos entre os encontros com a nutricionista.

“Comer bem é sinônimo de viver bem. Muitas vezes uma rotina atribulada faz com que as pessoas não se alimentem direito. A má alimentação é motivo de vários problemas de saúde e pode influenciar negativamente até na produtividade do trabalho. Pensamos constantemente no bem-estar dos nossos colaboradores e promover trabalhos em grupo pode ajudar aqueles colaboradores que tenham dificuldades em cuidar da própria alimentação, ou seja, pessoas se incentivando podem conquistar resultados positivos”, comenta Vera Naves, vice-presidente da RTE Rodonaves.

Website: http://www.rte.com.br/