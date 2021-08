Sicoob UniCentro Br chega a 50 mil cooperados

Compartilhe Facebook

26 de agosto de 2021.

São Paulo 26/8/2021 – UniCentro Br, que está entre as principais cooperativas do sistema Sicoob, apresenta crescimento exponencial

Crescimento supera a estimativa de meta da cooperativa de atingir o número apenas em dezembro.

O Sicoob UniCentro Br, uma das principais cooperativas do sistema Sicoob, comemora a chegada aos 50 mil cooperados nos estados de Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Tocantins e no Distrito Federal. O crescimento exponencial superou as estimativas da cooperativa, que previa o número apenas para dezembro deste ano.

Atualmente com mais de R$ 4 bilhões em ativos, o Sicoob UniCentro Br integra o Sistema de Cooperativas de Crédito (Sicoob). Fundado em 1992, inicialmente era voltado para médicos, mas atualmente é aberto a todos os segmentos e profissionais. Em 2020, distribuiu mais de R$ 105 milhões do seu resultado financeiro entre os cooperados. Esse é um dos principais diferenciais das cooperativas financeiras, que são regulamentadas pelo Banco Central e também oferecem todos os serviços bancários com tarifas mais competitivas. Isso porque, ao invés de ser apenas um correntista de agência bancária, todo cooperado é sócio e participa da gestão por meio de voto.

Para celebrar a conquista, a cooperativa vai distribuir mais de 11 mil sementes entre os 50 mil cooperados de São Paulo, Goiás, Tocantins, Minas Gerais e Distrito Federal. São sementes de espécies diversas. “É um gesto singelo de semear os frutos da justiça financeira do cooperativismo”, conta Raimundo Nonato, Diretor-Presidente do Sicoob UniCentro Br.

“O cooperativismo tem se consolidado cada vez mais como uma alternativa sólida e eficaz para os diversos setores do mercado brasileiro. No último ano, mesmo em meio à crise desencadeada pela pandemia, a cooperativa apoiou o crescimento em vários setores, como o agronegócio, infraestrutura, saúde, dentre outros, graças a uma gestão sólida e competente”, completa o executivo.

As cooperativas funcionam como uma associação de pessoas que buscam se ajudar para atingir seus objetivos em comum. No Cooperativismo de Crédito, diferentemente dos bancos, o cooperado é sócio e está no centro das atenções recebendo um tratamento de equidade. Sobretudo, ainda é uma cooperativa preocupada em fortalecer a economia local, a democratização do crédito, descentralizando a renda aplicando os recursos na comunidade local onde está inserida.

