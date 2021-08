Agosto Laranja: eventos abordam respeito e dignidade na esclerose múltipla

Compartilhe Facebook

* Por: - 27 de agosto de 2021.

São Paulo, SP 27/8/2021 –

Iniciativas visam contribuir com o diagnóstico precoce e a discussão da realidade de quem vive com esta condição crônica

No dia 30 de agosto comemora-se o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla (EM) e, desde 2013, a Associação Amigos Múltiplos pela Esclerose (AME) colore o Brasil com a campanha Agosto Laranja para dar mais visibilidade à doença e seus impactos na vida das pessoas. Neste ano, serão realizadas um conjunto de ações como o lançamento do livro Direitos Múltiplos, a iniciativa Pedale Por Uma Causa, e a iluminação do Cristo Redentor, entre outros. O conceito tem como foco o direito ao #RespeitoEDignidade na EM.

A EM é a doença neurológica que mais afeta jovens adultos em todo o mundo. Apesar de ainda não ter cura, existem tratamentos e o diagnóstico precoce é essencial para a promoção de qualidade de vida das pessoas que convivem com essa condição. Seus principais sintomas são: fadiga, problemas de visão (diplopia, neurite óptica, vista embaçada), problemas motores (perda de força ou função; perda de equilíbrio), alterações sensoriais (formigamentos, sensação de queimação). A especialidade médica que diagnostica e trata a esclerose múltipla é a neurologia. No Brasil, estima-se que cerca de 35 mil pessoas tenham a doença, segundo pesquisa da Casa Firjan. Dentre os tratamentos disponíveis para a EM, a maioria, de alto custo com tecnologias modificadoras do sistema imunológico, estão disponíveis pelo SUS à população. No entanto, esse acesso a tratamentos multidisciplinares e acolhimento para cuidadores ainda não é uma realidade, bem como a tratamentos inovadores para controle de sintomas, como a Cannabis Medicinal.

“O Agosto Laranja nasceu do sonho de dar visibilidade e informar sobre a esclerose múltipla para que as pessoas com essa condição vivam de forma digna, com acesso, apoio e acolhimento. Por isso escolhemos o conceito #RespeitoEDignidade, para que possamos falar sobre aquilo que realmente importa e mostrar ao mundo que a dignidade também é um direito para quem convive com essa condição. Para isso, abordaremos diversos contextos, realidades e interpretações”, esclarece Bruna Rocha, vice-presidente da AME e diagnosticada com a doença há 21 anos.

Lançamento do livro “Direitos Múltiplos”

O livro “Direitos Múltiplos”, escrito por Cynthia Macedo e Marco Aurélio Torrenteguy, ambos advogados com atuação no direito em saúde e pessoas diagnosticadas com EM, será lançado virtualmente no dia 26/08, às 19 horas , com transmissão ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da AME.

“Uma vida digna pode ter vários significados e, com certeza, o acesso aos direitos faz parte dessa construção”, explica Gustavo San Martin, superintendente da organização, diagnosticado com EM há 10 anos.

A AME, que está na realização do projeto, já lançou outros dois livros – “Esclerose Múltipla: + de 100 respostas, sem mais perguntas”, com as principais respostas para as dúvidas sobre Esclerose Múltipla; e “Mapa de Afetos”, sobre maternidade e paternidade com esclerose múltipla.

A novidade estará disponível nos principais e-commerces, como Amazon, Submarino e Estante Virtual.

Iluminação do Cristo Redentor

No dia 30 de agosto, Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla , o Cristo Redentor será iluminado de Laranja a partir das 19 horas e contará com cobertura ao vivo pelas redes sociais da AME.

“O Cristo Redentor é um grande símbolo de esperança e de dias melhores não só do Rio de Janeiro, mas de todo o país. Encerramos o mês de conscientização da EM trazendo uma ação com visibilidade em âmbito nacional sobre a condição e, com isso, contribuindo para mais diagnósticos precoces, mais qualidade de vida e mais #RespeitoEDignidade para quem convive com a doença”, conclui a líder da AME.

A AME – Amigos Múltiplos pela Esclerose

A Associação Amigos Múltiplos pela Esclerose (AME) – www.amigosmultiplos.org.br – é uma organização sem fins lucrativos. Tem como missão divulgar a esclerose múltipla, promover a conscientização e dar apoio a pessoas que convivem com a doença. Trabalha para fortalecer o diagnóstico precoce e defende o tratamento adequado e para ampliar a qualidade de vida das pessoas que convivem com a condição, seus amigos e familiares. O Agosto Laranja conta com o apoio de Health Meds, Biogen, Sanofi e Merck.

Website: http://www.agostolaranja.org.br