Inbound Marketing: técnica de aproximação a clientes cresce no setor brasileiro

* Por: - 27 de agosto de 2021.

Vitória – ES 27/8/2021 – O Inbound Marketing é fundamental para que seja alcançada a Automação do Marketing, gerando leads qualificados, diminuindo os custos de aquisição por cliente

Conjunto de estratégias de marketing que consiste na atração e na conversão do cliente a partir da criação e do compartilhamento de conteúdo relevante e atrativo voltado para um público-alvo específico

O necessário processo de digitalização pelo qual empresas de todo o mundo tem passado nos últimos anos ocasionou intensa transformação nas estratégias de marketing destas companhias, que são atualizadas e ressignificadas a todo o momento. As ferramentas digitais, nesse sentido, são indispensáveis para que sejam realizadas efetivas aproximações de empresas a clientes, gerando os almejados leads.

Dentre as diversas estratégias para que isto aconteça, ganha força no mercado o Inbound Marketing, também chamado de Marketing de Aproximação (ou Marketing de Entrada), que consiste em um conjunto de estratégias de marketing baseado na atração e na conversão do cliente a partir da criação e do compartilhamento de conteúdo relevante e atrativo voltado para um público-alvo específico.

De acordo com a pesquisa “Maturidade do Marketing Digital e Venda no Brasil”, realizada em 2019 de forma conjunta pelas empresas Mundo do Marketing, Resultados Digitais, Vendas B2B e Rock Content, 73,5% das empresas brasileiras estão empenhadas na produção de conteúdo de qualidade na tentativa de converter e reter novos clientes.

Ao contrário do que ocorre no marketing tradicional, também chamado de Outbound Marketing (“marketing de saída”, em tradução livre), a empresa, ao invés de prospectar clientes por meio de spots, outdoors e publicidade digital, explora canais como mecanismos de busca, blogs, e-books, vídeos, infográficos, podcasts e redes sociais para ser encontrada. Trata-se, portanto, de uma estratégia não intrusiva, que estimula potenciais clientes a visitar o site da empresa de forma contínua, sem que haja a necessidade de grandes inversões financeiras em publicidade e divulgação.

Tal investimento em conteúdos originais e de alta qualidade, de acordo com a empresa de marketing digital estadunidense Status Labs, justifica-se: pesquisa realizada em 2018 pela companhia indicou que 90% dos consumidores ainda não haviam decidido sobre uma marca antes de iniciar uma pesquisa.

Em linhas gerais, então, o marketing de entrada envolve a criação de conteúdo e experiências que atraiam os clientes, em vez de buscá-los diretamente – ao utilizar mecanismos de pesquisa e mídia social, serão os consumidores que darão início à interação com a empresa, e não o contrário.

O futuro do Marketing Digital passa pelo Inbound Marketing

Alguns dados indicam a efetividade do Inbound Marketing dentro das estratégias de Marketing Digital. Segundo pesquisa de 2016 do HubSpot, desenvolvedor estadunidense de produtos de software para marketing de entrada, a obtenção de leads por meio do Inbound Marketing é 42% mais barata do que com o marketing tradicional (Outbound Marketing).

De acordo com Gláucio Bedim, sócio-fundador da GB Creative, agência de marketing digital, para empresas que já se estabeleceram no mercado, possuindo autoridade de domínio, “o futuro passa pela exploração de diferentes formatos, como vídeos e podcasts”, além da sofisticação da automação de marketing.

Segundo o estudo realizado pela empresa de pesquisa de mercado estadunidense Forrester Research em 2020, foi constatado que sites com várias páginas de conteúdo original recebem 48% mais visitantes do que sites com pouco ou nenhum conteúdo exclusivo.

Já para aqueles que ainda estão se posicionando no mercado, o executivo acredita que uma atuação assertiva no mercado por meio do Inbound Marketing possa ser realizada por meio de criação de conteúdo em comunidades e grupos estabelecidos nas mais diferentes redes sociais.

“O Inbound avança para todas as direções e o ideal é que não precisemos depender de nenhuma plataforma de uma grande empresa de tecnologia ou de um algoritmo para alimentar o tráfego”, ressalta Bedim.

O sócio-fundador da GB Creative sistematiza o marketing de entrada da seguinte maneira: primeiro, é preciso desenhar a estratégia; depois, gerar a demanda; então, converte-se e fideliza-se o cliente.

“O Inbound Marketing é uma estratégia fundamental para que seja alcançada a automação dos processos digitais de uma empresa, gerando leads qualificados, diminuindo os custos de aquisição por cliente, melhorando o conhecimento do consumidor em relação ao seu produto ou serviço, otimizando o tempo de processo de venda e criando um canal de venda direto com o consumidor”, finaliza.

