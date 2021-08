Harmonização facial: desconhecimento das técnicas pode levar a erros e complicações

Compartilhe Facebook

27 de agosto de 2021.

São Paulo, SP 27/8/2021 – A aula reunirá técnicas para evitar e lidar com intercorrências, o que considero essencial para quem trabalha com harmonização facial

Atualização constante e cursos são indispensáveis para evitar problemas ao mesmo tempo em que o especialista fica atualizado sobre os avanços dos procedimentos e as tendências

De acordo com o Google, em 2019, a procura pelas técnicas de harmonização facial aumentou 540% em relação a 2018. Os recursos estéticos e cirúrgicos que visam à harmonia são constituídos de vários métodos, que podem ser realizados de forma conjunta ou individual, como a aplicação de toxina botulínica e o preenchimento com ácido hialurônico.

No entanto, a falta de experiência e de aprendizado leva especialistas a cometer inúmeros erros médicos pelo desconhecimento das técnicas, das indicações e contraindicações, sem falar no exagero de produtos, que pode deixar o paciente com o rosto desfigurado.

Pensando nos problemas que acontecem de forma recorrente, foi elaborada a X MasterClass de Armonización Facial, uma aula gratuita sobre como as complicações em tratamentos de harmonização facial podem ser evitadas, que será ministrada pelo cirurgião-dentista, Thales Wilson Cardoso, com mais de 10 anos de experiência na área.

Entre os tópicos: quais são os erros ao fazer a harmonização facial; o que fazer para evitar as 6 complicações mais frequentes; como tratar essas complicações; e casos clínicos. Tem mais: o curso apresentará as últimas tendências, avanços, protocolos de medicação e outras informações específicas para quem deseja melhorar seus métodos na área.

“O objetivo é proporcionar segurança e confiança na realização do tratamento, aprimorando as técnicas e utilizando os avanços científicos para oferecer um atendimento com mais qualidade para os pacientes”, explica Thales Wilson Cardoso, que já ministrou cursos na América Latina, EUA e Europa.

“A aula reunirá procedimentos para evitar e lidar com intercorrências, o que considero essencial para quem trabalha com harmonização facial”, explica o especialista.

Como participar

A X MasterClass de Armonización Facial, acontece no dia 28 de agosto (sábado), será remota, ao vivo e em espanhol. Ocorrerá simultaneamente para países da América Latina e Europa. Para participar é necessário realizar a inscrição no site www.armonizacion.net .

“Em apenas três dias de divulgação, o curso atingiu a marca de mais de dois mil inscritos, sendo 45% dentistas, 40% médicos e o restante são outras profissões correlatas. As vagas são limitadas e a expectativa é chegar a 20 mil participantes. O evento é aberto para qualquer profissional da área da saúde”, explica Thales Wilson Cardoso.

Mais informações (países e horários):

12h – Guatemala e Honduras

13h – México, Colômbia, Peru e Equador

15h – Chile, Venezuela, Paraguai e Bolívia

15h – Argentina, Uruguai e Brasil

20h – Espanha

Website: https://www.instagram.com/drthaleswilson/?hl=pt