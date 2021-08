Passagens aéreas de ida e volta de Montes Claros/São Paulo por apenas R$ 517

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 28 de agosto de 2021.

Depois de várias semanas sem lanças promoções para os passageiros de Montes Claros, neste final de semana as companhias aéreas capricharam com ofertas para quem está no Norte de Minas. De Montes Claros para São Paulo (Guarulhos) a nossa equipe encontrou passagens aéreas de ida e volta por apenas R$ 517 para viagem no mês de setembro e retorno na primeira semana de outubro. (Veja detalhes na imagem abaixo).

Os outros destaques são as passagens aéreas de Montes Claros para a cidade de Belo Horizonte (Aeroporto de Confins) por R$ 625. Mas se estava aguardando uma promoção para um destino com praia, chegou a hora de garantir as passagens aéreas.

De Montes Claros para a ilha de Florianópolis a nossa equipe encontrou voos de ida e volta por R$ 718, além da promoção para o Rio de Janeiro por R$ 798 e Vitória com opções de passagens aéreas saindo do Norte de Minas pelo valor de R$ 868. Veja todas as ofertas na lista abaixo.

Período da viagem

As passagens aéreas promocionais são para viagens nos meses de setembro, outubro e novembro, mas caso tenha interesse de viajar em outras data, e para ouros destinos, basta usar o link que se encontra no final deste post para economizar. Todas as passagens são de ida e volta e incluem as taxas de embarques.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas

