Curso de bijuterias e semijoias online cresce impulsionado pelo mercado

30 de agosto de 2021.

Belo Horizonte 30/8/2021

Um aumento crescente da demanda por bijuterias e semijoias vem gerando automaticamente um aumento de oportunidades de negócio, formando cada vez mais novos produtores e revendedores.

O mercado de bijuterias e semijoias vem crescendo a cada ano. Um relatório do McKinsey Global Institute informou que a expectativa de crescimento do mercado para o ano de 2020 seria de até 6%, com tendência de aumento para os próximos anos.

Já para o ano de 2021, segundo afirmou o presidente da Sindijoias-MG Manoel Bernardes, as expectativas são de que o segmento tenha um crescimento de 7% em comparação ao ano de 2020.

Um aumento crescente da demanda gera automaticamente um aumento de oportunidades de negócio e, muitos novos produtores e revendedores de bijuterias e semijoias vem aproveitando deste contexto, principalmente no mercado online, onde a venda de joias cresceu aproximadamente 80% em 2020 segundo o IBGM (Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos).

Hoje no mercado existem cursos onde são ensinadas inúmeras técnicas para criação de bijuterias e semijoias, muitas delas simples e artesanais, afim de que qualquer pessoa consiga criar uma linha de produção em sua própria residência.

O curso de bijuterias e semijoias online ministrado pelo professor Adriaan Zanetti foi desenvolvido utilizando como base as técnicas de Eletroformação e Resina, duas variações que podem ser desenvolvidas em casa.

No curso de bijuterias e semijoias é ensinado tudo o que o aluno necessita saber para iniciar seus trabalhos e criar o seu próprio negócio. São abordados no curso temas como:

– princípios de cada técnica;

– materiais necessários para criação do local de trabalho;

– materiais necessários para a criação das bijuterias e semijoias;

– onde encontrar as matérias primas;

– técnicas de manuseio das ferramentas utilizadas;

– detalhes e dicas do processo de criação de diversos modelos de bijuterias e semijoias;

– acabamento com lixa e polimento;

– atualizações periódicas com novas aulas, sem custo adicional.

Além das técnicas de criação, o curso de bijuterias e semijoias conta com um módulo exclusivo sobre Marketing Digital.

No módulo de marketing digital é ensinado:

– Criação de um Instagram profissional;

– Configuração do Facebook;

– Criação de uma loja no Instagram;

– Configuração de uma conta no Google Meu Negócio.

Para mais informações sobre o curso de bijuterias e semijoias, basta acessar o site: www.cursodebiju.com.br

