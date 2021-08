Área de tecnologia tem crescimento robusto e abre postos de trabalho

Compartilhe Facebook

* Por: - 30 de agosto de 2021.

São José do Rio Preto, São Paulo 30/8/2021 – “Em pleno recorde de desemprego, poder disponibilizar trabalho e renda para mais de 100 famílias é uma felicidade para nós…”, afirma Head de Gente & Gestão.

Na contra mão da maioria dos segmentos, área de tecnologia se expande com rapidez e abre vagas. Interior de São Paulo é um dos grandes destaques.

A pandemia iniciada em 2020 afetou severamente diversos segmentos da economia brasileira. O que já não estava bom, piorou drasticamente. O número de desempregados já ultrapassou a casa dos 14 milhões e dos que desistiram de procurar uma ocupação, já são quase seis milhões. Entretanto, no mesmo período, a área de tecnologia vem surpreendendo, apresentando crescimentos consideráveis e abrindo vagas. Neste novo cenário, diversas regiões do país despontam com grandes parques tecnológicos, dentre eles, destaque para o de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

A área de tecnologia já vinha apresentando excelentes resultados quando a economia caminhava relativamente bem e seguiu prosperando mesmo quando muitas áreas começaram a ter problemas. Segundo pesquisa feita pela GeekHunter (empresa de recrutamento especializada na contratação de profissionais de tecnologia), em 2020, em plena pandemia, o setor registrou 310% de crescimento e a estimativa, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) é de que até 2024, 420 mil novas vagas de trabalho sejam criadas apenas para absorver a demanda interna, já que milhares de profissionais brasileiros também serão cooptados por empresas americanas e europeias e atuarão no esquema home offices.

Em termos de valores movimentados, os resultados impressionam, pois o setor de TI já é responsável por 6,8% do PIB brasileiro, com uma média de R$ 90 bilhões anuais, segundo a Brasscom.

Com uma demanda crescente, o único motivo de preocupação do segmento é com a mão de obra, pois, também segundo a Brasscom, anualmente, escolas e universidades brasileiras qualificam menos de 50 mil novos profissionais, mas o mercado interno necessita de 100 mil.

Localizada a pouco menos de 450 km da capital paulista, São José do Rio Preto é um dos exemplos do quanto o setor de tecnologia está crescendo e ajudando no desenvolvimento de diferentes regiões.

Além de importantes empresas de tecnologia, a cidade do interior paulista ainda é destaque nesse segmento pelo parque tecnológico que possui; pelas universidades tanto públicas quanto particulares que formam profissionais qualificados e também pelos cursos técnicos gratuitos que algumas instituições oferecem.

Pelo Brasil, polos tecnológicos consolidados já são realidade em diversos locais, como o Porto Digital de Recife, o TecnoPuc de Porto Alegre, o San Pedro Valley de Belo Horizonte, o Capital da Inovação de Florianópolis, o Vale da Eletrônica de Santa Rita do Sapucaí, o ITA de São José dos Campos, a Fundação UNICAMP de Campinas, dentro outros.

Empresa rio-pretense de tecnologia abre mais de 100 vagas

Uma prova do quanto a área de tecnologia está com a demanda aquecida em busca de novos profissionais, vem dá já citada São José do Rio Preto, onde a Synapses Holding S/A abriu mais de 100 vagas para colaboradores na área de Tecnologia da Informação. “Em pleno recorde de desemprego, poder disponibilizar trabalho e renda para mais de 100 famílias é uma felicidade para nós. A alegria é ainda maior porque a Squads já está contratando colaboradores em todo o território nacional, já que todas as posições são home office”, afirma Éber Silva Júnior, Head de Gente & Gestão da empresa.

Mais nformações sobre as vagas disponíveis na Squads podem ser encontradas no site: https://synapses.sa.com/talentos/

Website: https://synapses.sa.com