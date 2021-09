Ginástica laboral: benefícios ajudam na prevenção de doenças

Compartilhe Facebook

2 de setembro de 2021.

2/9/2021 –

Em meio à pandemia, fortalecer o sistema imunológico e cuidar da saúde mental por meio de atividades físicas é necessário

No cenário pandêmico, surgiu uma grande demanda de trabalho em home office e, com a ajuda da tecnologia e dos meios de comunicação, muitas empresas aderiram ao projeto de ginástica laboral.

Seja esse projeto online, ao vivo ou com aulas gravadas, podem surgir algumas dúvidas sobre o que é a ginástica laboral, como ela funciona e quais os seus benefícios para além da promoção de mais saúde física e saúde mental.

O personal trainer João Carlos Ferreira explica que a ginástica laboral é um conjunto de exercícios físicos ministrados por um profissional de Educação Física ou fisioterapeuta nos postos de trabalho, com o objetivo de melhorar a saúde e a qualidade de vida nesse ambiente. Ela pode ser realizada antes, durante ou depois do expediente de trabalho.

Quando a ginástica laboral é realizada antes, ela serve para preparar o colaborador para a jornada de trabalho. Já a ginástica laboral realizada durante o expediente é compensatória e serve para pausar a rotina diária de trabalho de forma mais produtiva. No final do expediente, a ginástica laboral tem como objetivo relaxar o corpo e a mente para voltar para casa.

Ginástica laboral como aliada da imunidade

De acordo com o personal trainer João Carlos Ferreira, a prática de atividade física, no momento atual, tem sido um dos aliados na prevenção e também auxilia no tratamento de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes, ansiedade, dores musculares e obesidade.

“É um fator muito positivo na questão da imunidade para o combate dos sintomas da Covid-19 também. A Covid-19 é uma doença que causa uma inflamação nos órgãos e nas células do sistema imunológico”, explica.

Ele acrescenta, ainda, que a vantagem da prática de atividade física é o fortalecimento do sistema imunológico. “Quando a pessoa não pratica atividade física e, principalmente, quando é portadora de doenças crônicas, acaba sendo vulnerável aos sintomas da Covid-19, e a inflamação nos órgãos é mais acentuada.”

Segundo o profissional, é fundamental compreender como são o ambiente de trabalho e as tarefas dos colaboradores para elaborar o tipo de atividade que será trabalhada. “Por exemplo, pessoas que trabalham muito tempo sentadas, diante do computador, têm a coluna, as mãos, os punhos e os ombros comprometidos, devido à repetição de postura e de movimentos.”

Resultados para a saúde como um todo

Sobre os benefícios da ginástica laboral e dos exercícios físicos no geral, João Carlos afirma que os resultados são rápidos na saúde mental, através da liberação de hormônios que trazem prazer e bem-estar. Assim, consequentemente, o sistema imunológico é fortalecido.

“Esses resultados rápidos não são visíveis a olho nu e, a longo prazo, temos inúmeros benefícios como emagrecimento, ganho de massa muscular, fortalecimento dos ossos e muitos outros. Todo esse processo previne e ajuda no tratamento de diversas doenças.”

Para aqueles que querem começar uma atividade, ou mesmo dar continuidade a exercícios já praticados, João Carlos aconselha que a recomendação da OMS, de fazer 150 a 300 minutos de atividade física moderada por semana, seja seguida.

Segundo ele, o mais importante é estar atento à intensidade do exercício para uma melhor recuperação dos sintomas. Além disso, treinos mais específicos requerem a ajuda de um profissional de educação física. A indicação é reforçada por João Carlos, que é profissional de Educação Física, personal trainer, pós-graduado em Treinamento de Força e Ergonomia do Trabalho e graduando em Nutrição. (CREF 037554-G/RJ).

