Cora Residencial Senior promove o projeto Espírito Olímpico

3 de setembro de 2021.

São Paulo, SP 3/9/2021 – O esporte é para todos, independentemente do lugar no pódio

Inspirado nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos – Tóquio 2020, evento valoriza a importância das atividades físicas na vida dos idosos

Inspirada no tema Jogos Olímpicos e Paralímpicos – Tóquio 2020, a Cora Residencial Senior promoveu durante as semanas de julho e agosto o projeto Espírito Olímpico, com modalidades esportivas adaptadas para movimentar e estimular ainda mais os idosos durante a pandemia.

“O Espírito Olímpico vem para humanizar a prática esportiva e lembrar que o esporte é para todos, independentemente do lugar no pódio. É importante respeitar o corpo e as limitações de cada um, enquanto participa e se diverte”, explica a Coordenadora de Atividades Físicas, Kátia Nogueira.

A programação especial contou com mais de 600 participações. Os residentes – que também torciam para seus colegas enquanto disputavam – participaram de diferentes modalidades esportivas adaptadas, como basquete, arremesso de peso e dardo, futebol, vôlei e caminhada sem barreira, respeitando os protocolos da pandemia, como uso de máscaras, higienização das mãos e objetos e distanciamento.

“Tivemos participações de idosos com até 103 anos. Foi lindo. A atividade física na vida do idoso é muito positiva e a dinâmica do Espírito Olímpico agitou não apenas a parte física, mas também a cognitiva e social, no que diz respeito ao espírito coletivo, respeito às diferenças e trabalho em grupo, reforçando os pilares da Cora de segurança, autonomia e cuidados com a saúde (especialmente em tempos de pandemia)”, ressalta Kátia.

Na Cora, todas as tarefas e atividades já são adaptadas. Mas com a temática olímpica, as estratégias adotadas reforçaram ainda mais a empatia e colaboração, fortalecendo ainda mais o relacionamento entre os residentes e colaboradores por meio de exercícios físicos (com atividades de recreação e interação) e atividades de estímulo cognitivo, que previnem e ajudam na regressão de diversas doenças neurodegenerativas.

Website: https://corasenior.com.br/